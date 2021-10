Feuer in Bochumer Entsorgungsfirma: Mitarbeiter löschen

Bochum. Feuer in einem Entsorgungsbetrieb in Bochum: Eine kleinere Menge Hausmüll hatte gebrannt. Den Großteil löschten die Mitarbeiter selbst.

In einem Entsorgungsbetrieb an der Dieselstraße in Bochum-Gerthe haben am Donnerstagvormittag 300 bis 400 Liter Hausmüll in einer Sortieranlage gebrannt. Um 9.51 Uhr wurde die Feuerwehr durch eine automatische Brandmeldeanlage darüber informiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Mitarbeiter des Betriebes bereits ihrerseits mit dem Löschen begonnen und die betroffene Halle gelüftet, so die Feuerwehr.

16 Bochumer Feuerwehrkräfte waren im Einsatz

Sie führte nur noch Nachlöscharbeiten an der räumlich begrenzten Brandstelle durch. Der Einsatz mit 16 Kräften war um 10.36 Uhr beendet. Die Brandursache ist unklar.

Niemand wurde verletzt.

