Einsatz für die Bochumer Feuerwehr: In einem Parkhaus an der Alten Wittener Straße brannten zwei Autos.

Feuerwehr Feuer in Bochumer Parkhaus: Zwei Autos gehen in Flammen auf

Bochum. In einem Bochumer Parkhaus sind am Sonntagabend zwei Autos in Flammen aufgegangen. Doch das war nicht der einzige Einsatz der Feuerwehr dort.

Zu zwei Einsätzen ist die Bochumer Feuerwehr am Sonntag zu einem Parkhaus an der Alten Wittener Straße ausgerückt. Erst brannte am Nachmittag ein Container direkt an dem Gebäude, am Abend dann gingen zwei Wagen auf der zweiten Parkebene in Flammen auf.

Brennende Autos in Bochum Parkhaus: Feuer schnell unter Kontrolle

Alle drei Brände hatte die Feuerwehr nach eigenen Angaben schnell unter Kontrolle. Die brennenden Autos allerdings zerstörten Teile der Glasfassade des Bochumer Parkhauses. „Die Einsatzstelle wurde der Polizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben“, teilt die Bochumer Feuerwehr mit. (ck)

