Feuer in Bochum: Mann springt aus zweitem Stockwerk

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bochum konnten den Brand in dem Mehrfamilienhaus in Langendreer schnell löschen.

Bochum. Die Bochumer Retter wurden alarmiert, um einen Verletzten zu sorgen. Erst vor Ort erfuhren sie, dass es in dem Mehrfamilienhaus brannte.

Bei einem Wohnungsbrand in Bochum-Langendreer ist ein Mann am in der Nacht auf Samstag schwer verletzt worden. Er hatte sich durch einen Sprung aus dem zweiten Stock in Sicherheit bringen wollen. Das teilte die Bochumer Feuerwehr am Samstagmorgen mit.

Die Feuerwehr war demnach nicht wegen eines Brandes alarmiert worden, sondern weil Zeugen eine verletzte Person im Garten eines Mehrfamilienhauses am Kleingartenweg in Langendreer gemeldet hatten. Gegenüber den Rettungskräften erzählte der Mann dann, dass er wegen eines Brandes aus dem Fenster gesprungen sei.

[Keine Nachrichten aus Bochum verpassen? Hier für unseren Newsletter anmelden!]

Feuerwehr Bochum: Retter bemerken Rauch an Fenster

Tatsächlich bemerkten die Retter eine leichte Rauchentwicklung am Fenster - und alarmierten weitere Einsatzkräfte. Schnell gelang es der Feuerwehr, den Brand zu löschen. In der Wohnung selbst hielten sich keine weiteren Personen auf, alle anderen Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Brand kam, ermittelt nun die Polizei. (red)

Mehr Nachrichten aus Bochum finden Sie hier.