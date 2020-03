Bochum-Linden. Nach dem Feuer am Sportplatz in Bochum-Linden gibt es Hilfe in der Not: Viele Vereine sagen den betroffenen Fußballclubs ihre Unterstützung zu.

Die Dachkonstruktion ist heruntergebrochen, verbrannte und undefinierbare Reste liegen herum, ein rot-weißes Flatterband sperrt die Ruine ab, die von der Schiedsrichter-Umkleide am Aschenplatz am Lewacker in Bochum-Linden übrig geblieben ist. Das verheerende Feuer am frühen Sonntagmorgen vernichtete vor allem aber alles an Material, das für den Spielbetrieb notwendig ist. Und brachte die beiden Fußballclubs SG Linden-Dahlhausen und Türk Amacspor in Not

Völlig ausgebrannt ist der Geräteschuppen mit der Umkleide am Lewacker in Bochum-Linden. Foto: Uli Kolmann / WAZ

Schon am Sonntagmorgen nach den Löscharbeiten und der Brandwache der Feuerwehr hatten Sport- und Bäderamt mit Bezirksbürgermeister Marc Gräf (SPD) und Mitarbeitern der Vereine einen eiligen Ortstermin ausgemacht und die Brandstelle in Augenschein genommen.

Polizei ermittelt in alle Richtungen

Der Platz am Lewacker, streng genommen an der Jugendheimstraße, gehört zu den Traditionsanlagen im Bochumer Südwesten und liegt unweit des Lindener Stadtteilzentrums, in einem ruhigen Wohngebiet mit viel Grün. Feuerwehr und Polizei können nicht ausschließen, dass bei dem Feuer nachgeholfen wurde. Zum Glück kamen Menschen bei dem Brand nicht zu Schaden. Mit Stand von Dienstagmorgen hält Polizeisprecher Volker Schütte fest: „Wir ermitteln in alle Richtungen, es gibt noch keine konkreten Hinweise.“

Die eigentliche Unterkunft am Rasenplatz ist unberührt, sie ist auch massiv gebaut, während die Umkleide, wohl das alte Platzwart-Häuschen, jetzt nicht betreten werden kann. Exakte Angaben über das, was hier an Material vernichtet wurde und was noch benutzt werden kann, gibt es daher auch noch nicht. Das Gebäude ist einsturzgefährdet, ein Polizeisiegel an der Tür verbietet den Zugang.

Bälle und Leibchen zur Überbrückung

Bei dem Ortstermin zeigte sich, dass in der Sportverwaltung anhand alter Akten auch noch geprüft werden muss, ob das Gebäude für solche Fälle versichert war, und wenn, was von der Ausstattung davon abgedeckt wird.

Armin Kasche, Vorsitzender der SG Linden-Dahlhausen und Jugendleiter, hat schon kurz nach der Katastrophe viel Hilfsbereitschaft erfahren können und richtet daher einen großen Dank an alle, die beim Aufräumen helfen wollen oder mit Geschenken und Leihgaben für die Ausrüstung bereit stehen. „Wir haben am Dienstagabend erst noch einen Erörterungstermin, um uns zu sammeln“, berichtet er, „und können dann auch sichten, was von den Helfern zugesagt worden ist.“ Der Stadtsportbund stellt beispielsweise Bälle, Leibchen und Markierungshütchen zur Verfügung.

„Noch am Sonntag hatte sich beispielsweise der CSV Linden als direkter Nachbarverein gemeldet, dazu unter anderem der S+S-Sportshop aus Wattenscheid, der der SG Li-Da schon lange verbunden ist, dann der Rotary-Club“, erzählt Kasche, „und die A-Jugend der SG Wattenscheid 09 hat sich schon bereit erklärt, ein Benefizspiel für uns auszurichten.“

