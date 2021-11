Feuer in Bochum - Hohe Flammen aus Lagerhalle von Swecon

Bochum. Vollbrand einer Lagerhalle des Baumaschinenherstellers Swecon in Bochum-Wattenscheid: Die A40 musste zeitweise gesperrt werden.

Beim Baumaschinenhersteller Swecon in Bochum-Wattenscheid ist am Montagabend ein Großbrand ausgebrochen. Eine Lagerhalle direkt an der A 40 stand komplett in Flammen. Der Notruf ging um 21.34 Uhr bei der Feuerwehr ein. Bis zu 100 Feuerwehrleute versuchten gleichzeitig, den Brand zu bekämpfen und ein Übergreifen der Flammen auf Nebengebäude zu verhindern.

Die Feuerwehr ging am Montagabend davon aus, dass die Löscharbeiten die ganze Nacht dauern werden. Es gab offenbar keine Verletzten.

Eine Lagerhalle des Baumaschinenherstellers Swecon in Bochum-Wattenscheid brannte in voller Ausdehnung. Foto: Michael WeekE

Die Autobahn in Fahrtrichtung Dortmund war für eineinhalb Stunden voll gesperrt und wurde gegen 23 Uhr wieder freigegeben.

Auf einer Fußgängerbrücke hatten sich viele Schaulustige eingefunden, die die Löscharbeiten der Feuerwehr beobachteten. Darunter war auch ein Mitarbeiter, der fassungslos zusah, wie sein Arbeitsplatz zerstört wurde. „Ist schon scheiße“, so sein Kommentar.

