Feuer in Bochum: Essen auf Herd brennt – Bewohner schläft

Bochum-Grumme. Zu einem Brand in Bochum-Grumme rückte die Feuerwehr Donnerstag aus. Der Grund – ein Klassiker: Bewohner schläft, das Essen brennt auf dem Herd.

Parallel zu einem Einsatz in der Bochumer Innenstadt wurde die Feuerwehr am Donnerstag (13.) um 10.52 Uhr zu einem Einsatz an die Lennestraße in Bochum-Grumme gerufen. Bewohner hatten einen ausgelösten Rauchmelder und Qualm in einer Nachbarwohnung bemerkt.

Nach dem Öffnen der Wohnungstür fanden die Einsatzkräfte der Feuerwache Bochum-Werne den Mieter schlafend vor. Ursache für den Rauch war angebranntes Essen auf dem Herd. Die Feuerwehr brachte die Person ins Freie und übergaben sie dem Rettungsdienst. Zum Ausschluss einer Rauchvergiftung wurde er in eine Bochumer Klinik gebracht.

Aktuelle Nachrichten aus Bochum – jetzt kostenlos den Newsletter abonnieren

Das „Essen“ wurde in der Spüle gelöscht, die Wohnung anschließend gelüftet. Es waren 20 Einsatzkräfte vor Ort. Um 11.49 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.