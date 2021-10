Die Feuerwehr war in Bochum bei einem Wohnungsbrand in Weitmar im Einsatz.

Bochum-Weitmar. In einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Weitmar hat es am Samstagabend im Dachgeschoss gebrannt. Mehrere Wohnungen sind nun unbewohnbar.

Ein Feuer in einem Dachgeschoss-Appartement in einem Mehrfamilienhaus in Bochum-Weitmar hat am Samstagabend mehrere Wohnungen unbewohnbar gemacht. Wie die Feuerwehr mitteilt hatten Anwohner gegen 22.20 Uhr Rauch aus dem Dach des Hauses an der Straße „An der Landwehr“ gemeldet. Als die Feuerwehr ankam seien bereits Flammen aus einem Dachfenster zu sehen gewesen, heißt es.

Das Gebäude wurde geräumt. Der Mieter der Brandwohnung sei nicht zuhause gewesen. „Neben der ausgebrannten Dachgeschosswohnung, sind auch das dritte und vierte Obergeschoss unbewohnbar, da es zu Schäden an der Elektroinstallation gekommen ist“, so die Feuerwehr. Die Bewohner kamen bei Angehörigen und Bekannten unter. Der Einsatz der Feuerwehr war um 0.30 Uhr beendet. Es waren 47 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Feuer kommen konnte.

