Feuer & Flamme: Ausstrahlungsdatum für Staffel 5 steht fest

Bochum. Für die fünfte Staffel der WDR-Sendung „Feuer & Flamme“ wurde erneut in Bochum gedreht. Nun steht fest, wann die Folgen ausgestrahlt werden.

Die WDR-Dokutainment-Reihe über die Feuerwehrleute in Bochum geht weiter und startet mit Staffel fünf am 17. Januar 2022 um 20.15 Uhr im WDR Fernsehen. Im Internet sind die neuen Ausgaben wöchentlich ab dem 10. Januar 2022 in der ARD Mediathek zu sehen, teilt der WDR mit.

Auch in der fünften Staffel zeigen die Feuerwehrleute und Auszubildenden den Zuschauerinnen und Zuschauern auf ihre unnachahmliche Art ein emotionales und unverfälschtes Bild ihrer Arbeit, die nicht nur aus Großeinsätzen besteht, aber immer mit Leib und Seele ausgeführt wird. In den sechs neuen Episoden wird gezeigt, wie die Einsatzkräfte u. a. einen schwierigen Gebäudebrand löschen. Sie sind dabei, wenn ein Kamin brennt, der nicht mit Wasser gelöscht werden darf, und sie erleben hautnah wie nach einem Verkehrsunfall die Betroffenen aus dem Wagen gerettet und medizinisch versorgt werden müssen.

„Feuer & Flamme“ aus Bochum: Neuer Podcast vertieft die einzelnen Episoden

50 Tage am Stück, 24 Stunden am Tag von Mitte April bis Anfang Juni 2021 haben Kamerateams die Feuerwehrleute aus Bochum bei ihrem herausfordernden Berufsalltag begleitet. Ganz neu: Die Serie wird von einem Podcast begleitet, der Themen aus den einzelnen Episoden aufgreift und vertieft.

