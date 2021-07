Festival für Kleinkunst im Schatten des Bochumer Zechenturms

Christian Hirdes, Wortakrobat und Virtuose an Klavier und Gitarre.

Bochum-Hordel. Wieder steigt auf der Zeche Hannover ein Event mit Musik, Kabarett und Comedy. „Der Ruhrpott lacht und staunt“ an fünf Abenden mit viel Programm.

Am letzten Juli-Wochenende darf auf dem Außengelände der Zeche Hannover gestaunt, genossen und natürlich herzhaft gelacht werden: Vom 28. Juli bis zum 1. August findet hier das Kleinkunstfestival „Der Ruhrpott lacht und staunt“ statt.

An fünf aufeinanderfolgenden Abenden hat das Publikum die Möglichkeit, namhafte Wortkünstler, kreative Musiker und talentierte Newcomer aus dem Comedy-, Poetry Slam-und Kabarettbereich zu erleben, sowohl in bunten Mix-Shows als auch in verschiedenen Solo-Programmen. Eingerahmt und ergänzt wird das Bühnenprogramm täglich ab dem späten Nachmittag mit einem vielseitigen Straßentheater-Angebot auf dem vorderen Zechengelände. Für das Konzept zeichnet Holger Ehrich verantwortlich.

Außerdem wartet das Festival mit einem Catering-Angebot unterschiedlicher, regional ansässiger Gastronomen auf. Ein etabliertes Hygienekonzept mit ausreichenden Ein- und Ausgängen, gekennzeichneten Wegen und festen Sitzgruppen gewährleistet Zuschauersicherheit und Übersicht für Veranstalter, Künstler und Mitarbeiter.

Michael Wurst ist beim Bochumer Abend auf Hannover dabei. Foto: Olaf Ziegler / WAZ Archiv

Je nach der aktuellen Pandemie-Lage und den entsprechenden Bestimmungen kann das Konzept laufend um weitere Abstandsregeln und Laufstrecken sowie eine mobile Teststation erweitert werden. Bei den Eintrittskarten können in Preiskategorie 3 Picknickdecken in Hanglage gebucht werden, um von dort aus das Bühnengeschehen zu erleben. Buchbar sind die Decken in Kleingruppen bis zu vier Personen gemäß geltender Kontaktbeschränkungen.

Besucher sollten zur Veranstaltung ein tagesaktuelles Testergebnis oder den Nachweis über eine vollständige Impfung, mindestens zwei Wochen zurückliegend, mitbringen. Zur Rückverfolgbarkeit werden die Kontakdaten gesammelt.

Im vergangenen Jahr stand das Event an gleicher Stelle unter dem Titel „Wir gemeinsam für Bochum“, und war hauptsächlich den unzähligen „stillen“ Helfern in Pflegeberufen, Kassierern, Brief- und Paketzustellerinnen der Pandemie gewidmet.

„Der Ruhrpott lacht und staunt“ wird im Programm Kultursommer 2021 von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus „Neustart Kultur“ gefördert.

Die Termine auf der Zeche Hannover, Günnigfelder Straße 251: 28. Juli, 19.30 Uhr, Nachtschnittchen, Comedy-Mix-Show mit Abdelkarim, René Steinberg, Fee Badenius und Kevin O Neal, moderiert von Helmut Sanftenschneider; 29. Juli, 19.30 Uhr, Purple Schulz: Popsongs pur; 30. Juli, 19.30 Uhr, Frau Jahnke hat eingeladen, mit Nessi Tausendschön und Live-Podcast mit Lisa Feller; 31. Juli, 19.30 Uhr, Bochumer Abend mit Michael Wurst, Christian Hirdes, Esther Münch, Duo Diagonal und Helmut Sanftenschneider; 1. August,19.30 Uhr, Jochen Malmsheimer: Halt mal, Schatz!

Weitere Infos und Buchung von Tickets: www.n8-agentur.de

