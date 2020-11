Fernwärme-Baustelle: Auffahrt zur Unistraße Bochum gesperrt

Durch diese Rohre an der Universitätsstraße Bochum wird das warme Wasser fließen.

Bochum. Die Auffahrt von der Markstraße auf die Unistraße in Bochum ist drei Wochen gesperrt. Grund ist die Verlegung von Fernwärmeleitungen.

Die Stadtwerke haben jetzt einen weiteren Abschnitt zum Bau der neuen Fernwärmeleitung an der Universitätsstraße in Bochum gestartet. Die Leitung wird im Bereich der Auffahrt von der Markstraße auf die Universitätsstraße in Fahrtrichtung Querenburg verlegt. Dazu wird die Auffahrt für rund drei Wochen voll gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert.

Die Abfahrt auf die Markstraße ist wieder befahrbar. Parallel wird in den bereits bekannten Abschnitten entlang der Universitätsstraße gearbeitet.

Projekt in Bochum kostet zwölf Millionen Euro

Die neue Fernwärmeleitung erstreckt sich auf einer Länge von 3,5 Kilometern vom ehemaligen RWE-Kraftwerk über die Universitätsstraße bis zur Markstraße. Sie dient dazu, die Versorgungssicherheit für die Fernwärme-Kunden im Bochumer Süden zu erhöhen und das Versorgungsgebiet an das Fernwärme-Verbundnetz Rhein-Ruhr anzubinden. Gesamtinvestition: rund zwölf Millionen Euro.