Fernsehpreis für „Feuer & Flamme“: Was die Jury lobt

Bochum/Bremen. Große Ehre für Bochums Feuerwehr und den WDR: „Feuer und Flamme“ ist mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet worden. Wofür es den Preis gab.

Beim Bremer Fernsehpreis, dem Regionalwettbewerb der ARD, hat „Feuer und Flamme“ am Freitagabend eine der Trophäen gewonnen. Die Doku-Serie, für die ein WDR-Filmteam die Bochumer Feuerwehr seit 2019 in ihrem Alltag begleitet hat, wurde als „Bestes regionales Streaming-Format“ ausgezeichnet.

Bochums Feuerwehrchef Simon Heußen nahm den Preis mit WDR-Redakteurin Silke Schnee sowie Autorin Lina Krücken von der Produktionsfirma SEO Entertainment im Radio-Bremen-Studio vom Juryvorsitzenden Frank Plasberg entgegen. Auf Instagram feierte die Feuerwehr Bochum die Auszeichnung.

Feuer und Flamme in Bochum: „Hautnahes Miterleben“

„Feuer und Flamme“ gebe „Einblicke in die Arbeitsabläufe in der Leitstelle der Bochumer Feuerwehr, und bei den Einsätzen vor Ort werden die Feuerwehrleute diesmal mit besonders dramatischen Situationen konfrontiert“, heißt es in der Begründung der Jury. 50 Tage am Stück, 24 Stunden am Tag hätten Kamerateams die Feuerwehrleute begleitet.

Jury-Mitglied Inga Mathwig, Redakteurin beim NDR-Medienmagazin „Zapp“, lobte in ihrer Laudatio, das „hautnahe Miterleben“ und die „gekonnte Komposition“, die das Format ausmachten. Und sie erzählte: Bei der Freiwilligen Feuerwehr in Hamburg-Ottensen gebe es seit einiger Zeit gemeinsame Fernsehabende – mit „Feuer und Flamme“. Der WDR habe damit „etwas wirklich Seltenes geschafft: einen viralen Hit, der vom Erzieher bis zur Grafikdesignerin quer durch alle Milieus hinweg Menschen fesselt – und sich nicht vor anderen Streamingdiensten verstecken muss“.

Premiere im Union-Kino: Aktuell ist die letzte Staffel von „Feuer und Flamme“ aus Bochum zu sehen. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Bremer Fernsehpreis kürt das Beste aus Regionalprogrammen

Der Bremer Fernsehpreis kürt das Beste aus Regionalfernsehen und regionalen Web-Produktionen deutschsprachiger Programmanbieter und wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Den Preis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974, am Freitag wurden neun Produktionen ausgezeichnet.

„Feuer und Flamme“ startete zunächst in Gelsenkirchen. Seit Staffel drei wurde die Feuerwehr Bochum bei ihrer Arbeit begleitet. Aktuell läuft Staffel sieben – die letzte aus Bochum. Im Juni wurde bekannt, dass die Doku-Serie künftig in Duisburg gedreht wird. Die Dreharbeiten haben bereits begonnen. (ska)

