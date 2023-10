Feierabendmarkt in Bochum-Linden: Neues vor der Winterpause

Bochum-Linden. Der Feierabendmarkt in Bochum-Linden geht in die Winterpause. Am letzten Termin in diesem Jahr gibt es zwei Händler, die sich neu präsentieren.

Neues auf dem Feierabendmarkt in Linden: Die Kaffeerösterei „Three years one day“ und „Balkanklaus“ mit einer Cevapcici Bowl präsentieren sich und ihre Köstlichkeiten dort erstmals. Das letzte Mal in diesem Jahr wird am Donnerstag, 19. Oktober, von 16 bis 20 Uhr wieder auf dem Platz „Am Poter“ geschlemmt und geklönt.

Den Feierabendmarkt organisieren die Werbegemeinschaft Linden und Bochum Marketing. „Mit dem Feierabendmarkt haben wir ein tolles Veranstaltungsformat etabliert“, sagt Lars Leuker von Bochum Marketing. „Die drei bisherigen Termine waren allesamt gut besucht. Es ist sehr positiv, dass sich neben einer Stammhändlerschaft, die sich inzwischen gebildet hat, auch immer wieder neue Händlerinnen und Händler präsentieren.“

Zehn Händlerinnen und Händler präsentieren sich

Derer zehn sind am 19. Oktober insgesamt vor Ort in Bochum-Linden. Mit dabei sind diesmal neben den beiden Neulingen die Pasta Manufaktur Di Vita, die schlesische Brotbäckerei Artur Müller, Fleischwaren Kruse, anatolische Spezialitäten von Tugba Orduoglu, die Craft-Brauerei PiepNitz, Los Tacos Hermanos, El Charif Feinkost und EssIch.

Die meisten der Händlerinnen und Händler bieten ihre Waren nicht nur an, sondern bereiten sie auch an ihrem Stand direkt für ihre Gäste zu. Unter den Bäumen laden Stehtische und Sitzbänke zum Verweilen ein, denn neben dem Genuss stehen beim Feierabendmarkt Linden die Geselligkeit und das Miteinander im Vordergrund.

Beim Feierabendmarkt wird aber nicht nur geschlemmt, getrunken und geklönt, ein Einkauf ist an den Marktständen ebenso möglich. Wer doch lieber zu Hause kochen will, kann den Lindener Markt in seiner vollen Größe immer donnerstags (8 bis 13 Uhr) und samstags (8 bis 14 Uhr) besuchen. Auch am Donnerstagmorgen findet der Markt wie gewohnt statt.

