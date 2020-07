FDP will wieder zurück in die Bezirksvertretung Wattenscheid

Zuletzt war Rolf Heyer Geschäftsführer der Wirtschafts-Entwicklungsgesellschaft (WEG) Bochum. Jetzt will er die FDP zurück in die Bezirksvertretung Wattenscheid führen.

Wattenscheid. Wirtschaftsexperte Rolf Heyer soll die FDP wieder in die Bezirksvertretung Wattenscheid führen. Bürger sollen über Projekte mitentscheiden.

Die FDP will wieder in die Bezirksvertretung Wattenscheid. „Wir wollen zeigen, dass die Freien Demokraten auch in der Hellweg-Stadt mit einem schlagkräftigen Team aktiv sind“, erklärt der FDP-Spitzenkandidat Rolf Heyer. Man wolle in den nächsten Jahren unterstützen, „dass Wattenscheid durch neue Wohngebiete, die Aufwertung der Innenstadt und durch eine vorsichtige Erweiterung der bestehenden Wirtschaft an einigen ausgewählten Standorten neues Profil gewinnt.“

Auf Platz zwei der FDP-Liste kandidiert der Lehrer Achim Göring, auf Platz drei tritt der Landschaftsgärtner Frank Arnold an. Auf den weiteren Plätzen folgen der Schüler Steven Burdeska (Platz vier), der Pressesprecher Christoph Dittmann (Platz fünf), der Rentner Eduard Hoffmann (Platz sechs) und der Notar a. D. Richard Rausch (Platz sieben).

Für den 66-jährigen Spitzenkandidat Rolf Heyer, der zuletzt als Geschäftsführer der Wirtschafts-Entwicklungsgesellschaft (WEG) Bochum gearbeitet hat, sind das Stadterneuerungsprogramm für Wattenscheid, aber auch die Erneuerung der Straßen und Wege sowie der Anschluss an den RS 1 wichtige Themen der nächsten Jahre“, so Heyer. Außerdem will man Bürgern einen eigenen Haushalt zur Verfügung stellen. „Die Bürgerinnen und Bürger können dann in einem Mitbestimmungsprozess selbst entscheiden, welche Projekte finanziert werden“, so der Plan von Heyer und den Freien Demokraten.

Rolf Heyer kandidiert auch auf Platz 6 der FDP-Ratsreserveliste.

Bei der Kommunalwahl 2014 hatte die FDP in Wattenscheid nur 2,1 Prozent der Stimmen bekommen.

