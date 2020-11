Die Absicht der Stadt Bochum, etwa am Ümminger See zum Eindämmen der wachsenden Gänsepopulation sogar Tiere abschießen zu lassen, stößt Dennis Rademacher, scheidendes Ratsmitglied und neu gewählter Bezirksvertreter der FDP in Bochum-Mitte, sauer auf. „Klar, man muss den Bestand managen“, sagt er, „aber das Erschießen von Gänsen kann man nicht ernsthaft in Erwägung ziehen. Tiere sind Lebewesen, da muss es heutzutage andere Lösungen geben“.

Komfort der Menschen an Bochumer Seen

„Auch als Ultima Ratio kann ich das Abschießen der Gänse nicht gutheißen. Tiere zu töten, nur damit der Komfort für Menschen an Seen und auf daran angrenzenden Wiesen nicht zu kurz kommt, widerspricht meinem inneren Kompass. Und ich bin sicher, dass dies viele tierliebe Bochumerinnen und Bochumer auch so sehen “, erklärt Rademacher.

Er merkt an: „Mit den erheblichen und konkreten Gefahren, die von einem Rattenbefall herrühren, kann man die Probleme mit den Gänsen nicht so einfach vergleichen. Ähnliche radikale Maßnahmen wie im Umgang mit Ratten kann man also nicht so einfach begründen.“

Tiergerechte Maßnahmen viel früher ergreifen

Der Bezirksvertreter verlangt, dass die Verwaltung sich deutlich von dieser Maßnahme distanziert und sie bereits jetzt kategorisch ausschließt. „Akzeptable tiergerechte Maßnahmen gegen den großen Bestand an Nil- und Kanadagänsen, wie der Austausch der Eier durch Attrappen, hätte man schon viel früher ergreifen müssen. Die Lage ist ja seit Langem bekannt. Erst untätig sein und dann mit dem Gewehr wedeln, das ist aus Sicht des Tierschutzes eine Bankrotterklärung.“

