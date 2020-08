FDP-Chef Christian Lindner unterstützt Bochums Liberale

Bochum. Das Bochumer Bermudadreieck besuchte in dieser Woche FDP-Chef Christian Lindner. Er fordert mehr Hilfen für die bedrängten Gastronomiebetriebe.

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner besuchte im Rahmen seiner Wahlkampftour am Dienstag (25.) auch das Bermudadreieck. Nach einem Besuch beim Bratwursthaus Dönninghaus haben sich er und Bochumer FDP-Politiker anschließend im Union Kino mit Vertretern der ISG Bermudadreieck, weiteren Gastronomen und Vertretern der Veranstaltungsbranche ausgetauscht.

Ideen für Unterstützung der Gastronomie

Christian Lindner hat einerseits in seinem Impulsvortrag Ideen präsentiert, wie man die Branche dauerhaft wieder in Gang bekommen kann. „Zinslose Steuerstundungen sind ein guter erster Schritt, zumal sich die derzeitigen Vorauszahlungen noch auf die sehr erfolgreichen Jahre 2017 und 2018 beziehen“, so Lindner.

Es zeichne sich ab, dass Steuerstundungen, also der Verzicht auf Steuervorauszahlungen, nicht ausreichen würden, um die Liquidität der betroffenen Unternehmen sicherzustellen. Deshalb brauche es eine weitergehende Maßnahme, die unkompliziert umgesetzt werden könne und die Unternehmen sofort mit Liquidität versorge.

