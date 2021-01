FDP Bochum fordert: Trauungen live im Internet ermöglichen

Bochum Die FDP in Bochum setzt sich für einen neuen städtischen Service ein. Trauungen sollen per Webcam live ins Internet übertragen werden.

Die FDP Bochum setzt sich für einen neuen Service in den Bochumer Trauzimmern ein. „Wir regen an, Trauungen auf Wunsch per Webcam live im Internet zu übertragen“, so FDP-Fraktionschef Felix Haltt.

„Hochzeiten sind während der COVID-19-Pandemie Beschränkungen unterworfen. Um die Gefahr von Infektionen zu vermindern, dürfen nur sehr wenige Gäste mit ins Trauzimmer, die Feier und die Hochzeitsreise müssen zudem oftmals abgesagt werden“, so Haltt.

Er plädiert dafür, dass Brautpaare gerade in diesen Zeiten die Möglichkeit haben sollten, Personen digital an der Hochzeit teilhaben zu lassen. „Ursprünglich vorgesehene Gäste sollen dann zuhause miterleben können, wie sich Paare das Ja-Wort geben. Das ist zumindest ein kleiner Ersatz, wenn eine Hochzeit schon nicht so groß gefeiert werden kann.“

Antrag soll politisch auf den Weg gebracht werden

Die Übertragung von Hochzeiten sollte auch nach dem Ende der Pandemie möglich sein. Hilfreich bei der Einführung könnten die Erfahrungen aus anderen Städten sein. „Düsseldorf und Münster bieten den Service bereits seit Jahren an. Brautpaare können dort einfach bei der Anmeldung angeben, ob sie die Möglichkeit der Live-Übertragung nutzen wollen. Der Service ist kostenlos“, so Haltt.

Die FDP beantragt am 14. Januar 2021 im Ausschuss für Strukturentwicklung, Digitalisierung und Europa diesen Service zunächst in den Trauzimmern im Rathaus Bochum anzubieten.

