Infrastruktur FDP Bochum beklagt Wildwuchs an Radwegen: Kritik an Stadt

Bochum. Radwege in Bochum werden an vielen Stellen durch Wildwuchs verengt. Die FDP sagt: Die Stadt schneidet nicht genug frei. Das müsse sich ändern.

Die Bochumer FDP-Fraktion hat im jüngsten Ausschusses für Mobilität und Infrastruktur beklagt, dass zu viele Radwege in der Stadt von Wildwuchs eingeengt seien. Sie wirft der Stadt mangelnden Grünschnitt vor.

Laut dem neuen Radverkehrskonzept, das am 19. April im Rat beschlossen werden soll, sind laut FDP rund 13 Prozent der Engstellen im Bochumer Radverkehrsnetz auf Pflanzenbewuchs und Baumwurzeln zurückzuführen. „Allein 512 Engstellen resultieren aus dem Bewuchs von Pflanzen und immerhin 203 Engstellen aus Baumwurzelschäden. Gemessen an den Oberflächenschäden, die den Löwenteil der Engstellen verursachen, mag das vielleicht nicht viel sein. Aber diese Engstellen müssen nun wirklich nicht sein“, erklärt Léon Beck, stellvertretender Vorsitzender der Ratsfraktion.

FDP: Engstellen wären durch regelmäßigen Grünschnitt vermeidbar

„Diese Engstellen wären durch einen regelmäßigen Grünschnitt und Baumarbeiten sicherlich vermeidbar. Hier muss die Stadtverwaltung deutlich besser werden.“

Die FDP will jetzt von der Verwaltung wissen, in welchem Umfang eine Überwachung sowie ein Grünschnitt an Radverkehrsanlagen mit Grünflächen und Baumbewuchs im Randbereich stattfindet. Außerdem: Was plant die Stadt, damit die Situation besser wird?

