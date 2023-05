Über 600 E-Hybrid-Autos mehr auf Bochumer Straßen unterwegs

Bochum. Immer mehr Hybrid- und E-Autos auf Bochumer Straßen, wie der Vergleich zu Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes zeigt. Was dabei überraschend ist.

In Bochum sind viele Hybrid- und reine E-Autos dazugekommen. Das Kraftfahrtbundesamt hat in einer Auflistung unter anderem alle zugelassenen Kraftfahrzeuge zum Zeitpunkt 1. Januar 2023 zusammengetragen und so auch nach Kraftstoffart unterteilt.

Bochum: Viele E-Auto dazugekommen - insgesamt aber weniger Pkw

Während es im Januar noch 14.303 E-Hybrid-Fahrzeuge und 4479 davon reine Elektroautos waren, ist die Zahl auf 14.981 respektive 5362 im April 2023 angestiegen. Das sind 259 Hybrid- und 883 reine Elektroautos mehr, als zum Jahresbeginn.

Mit Blick auf die Statistik waren in Bochum zu Beginn des Jahres 214.175 Autos offiziell unterwegs. Bis April ist die Gesamtzahl der Fahrzeuge auf 212.816 Autos gesunken. Das sind 1359 Autos weniger als noch am 1. Januar. 192.943 davon fuhren bis zum 1. Januar mit fossilen Brennstoffen wie Benzin oder Diesel.

Die Zahl der Krafträder stieg um 230 von 16.604 auf 16.834. Anders sieht es bei Zugmaschinen aus. Dort waren es im Januar noch 1283 und im April nur noch 862. Außerdem sind fast über 50 Anhänger weniger gemeldet. Hier sank die Zahl von 15.461 auf 15.395. Dazu kommen in Bochum 165 Busse und 15.866 Fahrzeuge mit WAT-Kennzeichen.

