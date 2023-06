Familienkonzert im Musiktheater: WAZ verlost 2x4 Karten

Das Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen bietet ein Familienstück an – die WAZ verlost Karten.

Gelsenkirchen. Familienkonzert im Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen: Die WAZ verlost Karten für das Stück „Nr. 4 fehlt - ein Wildschwein auf Abwegen“.

„Ein junges Wildschwein mitten im Konzertsaal: Das gibt es wirklich nur mit der Neuen Philharmonie Westfalen“, so heißt es beim Musiktheater im Revier in Gelsenkirchen über das neue Familienstück, das am Sonntag, 24. September, ab 16 Uhr aufgeführt wird.

Kennen Sie unseren Familien-Newsletter? Hier anmelden – und Freizeit-Tipps und vieles mehr erhalten!

Auf der Suche nach seiner Familie begegnet der Frischling allerlei Waldbewohnern. Ob man Wildschweine, eine langsame Schnecke und andere Tiere mit einem großen Sinfonieorchester imitieren kann? Im Foyer des Großen Hauses gibt es zudem viele Mitmach-Stationen, bei denen die Besucherinnen und Besucher aktiv in Geräusche, Sounds und Klänge der Konzertwelten eintauchen können.

Die WAZ verlost 2x4 Karten für das Familienkonzert. Zum Gewinnspiel geht es hier!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum