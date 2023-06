Familienfest im Tierheim Bochum: Aktionen für Groß und Klein

Bochum. Im Bochumer Tierheim findet am kommenden Wochenende (3. und 4. Juni) ein Familienfest statt. Wann es losgeht und welche Aktionen es gibt.

Der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung veranstaltet am kommenden Wochenende ein Familienfest im Bochumer Tierheim. Am 3. und 4. Juni können Interessierte an der Kleinherbeder Straße an den verschiedenen Angeboten des Veranstalters teilnehmen, so der Tierschutzverein Bochum, Hattingen und Umgebung.

Zwischen elf und 17 Uhr öffnet das Tierheim die Türen für die Besucher. Neben Infoständen für Kinder über Hunde, Katzen und Kleintiere, werde es auch Hüpfburgen, Bungee-Run, eine Rollenrutsche und Bull Riding für Groß und Klein geben. Auch eigene Vierbeiner können mitgebracht werden. Eine Impfung des Tieres setzt der Tierschutzverein voraus.

Ganztägige Aktionen beim Familienfest des Bochumer Tierheims

Bezirksbürgermeister Dr. Dirk Meyer und der erste Vorsitzende Julian Behrmann eröffnen das Fest am Samstag (3. Juni) um 11 Uhr. An beiden Tagen sind weitere Aktionen geplant, wie beispielsweise Tanz- und Hundevorführungen.

Mit einem Bierwagen, Softdrinks sowie veganen und vegetarischen Speisen ist für die Verpflegung der Besucher gesorgt. Stockbrot, Zuckerwatte und Popcorn gibt es für die Kinder an beiden Tagen kostenlos.

Weitere Informationen und alle Aktionen finden Interessierte auf der Internetseite des Tierheims: https://www.tierheim-bochum.de/familienfest-bochum-2023.html

