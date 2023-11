Familiendisko in der „Matrix“ Bochum: Die WAZ verlost Karten

Bei der „Club-Kids“-Familiendisko können Eltern mit ihren Kindern feiern, und die kleinen können erste Disko-Luft schnuppern. Am 18. November steht die nächste Party in Bochum an.

Bochum. Groß und Klein können am Sonntag in der „Matrix“ in Bochum feiern. Hier gibt’s drei Familien-Tickets für die Party – so können Sie mitmachen.

Elsa und Anna sind natürlich dabei, Olaf, der Schneemann ebenso, und auch Spiderman steht auf der Tanzfläche, wenn am kommenden Sonntag, 18. November, die „Club-Kids“ wieder in Bochum feiern. Von 13 bis 19 Uhr steigt die Familiendisko in der „Matrix“ in Langendreer. Wo sonst Nachtschwärmer ausgehen, dürfen an diesem Nachmittag die Kleinen erste Club-Erfahrungen sammeln.

Bewegung fördere die Fitness, den Gleichgewichtssinn und soziale Kontakte, Musik wiederum das Rhythmus- und Taktgefühl, wirbt Veranstalter Tobias Kortmann für seine „Club-Kids“-Reihe. Der Wattenscheider will aber nicht nur ein Erlebnis für Kinder schaffen. „Erwachsene treffen auf Bekannte und Freunde aus ,alten’ Diskozeiten“, sagt er. „Eltern feiern wie früher, aber mit ihren Kids. Alleinerziehende knüpfen neue Kontakte mit Alleinerziehenden.“

„Club-Kids“ in der „Matrix“: Eine Halle für Kids bis sechs Jahren

Zwei „Areas“ gibt es bei der Party: In der kleinen Halle der „Matrix“ können Kinder im Alter bis zu sechs Jahren zu Mitmach- und Bewegungsliedern bei kinderfreundlicher Lautstärke tanzen. In der großen Halle für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren laufen Chart-Hits, beliebte Lieder von den 80ern bis zu den 2010er-Jahren – und womöglich auch der ein- oder andere Disney- oder Pixar-Filmsong.

Daneben gibt es Waffeln, Muffins, Würstchen und Popcorn, eine „Chillout-Zone“ mit Bodenmatten, Kissen und Decken sowie eine Wickelstation für die Kleinsten. Von 14 bis 16 Uhr bieten die Veranstalter außerdem ein gratis Kinderschminken. Die „Club-Kids“-Partys gastierten in der Vergangenheit auch schon mal in der „Matrix“, stiegen aber auch im „Riff“ am Bermudadreieck oder der „Zeche“. „Die Kleinen sollen ja ruhig alle Clubs kennenlernen“, sagt Tobias Kortmann.

Familiendisko ist regelmäßig ausverkauft – Karten im Vorverkauf

Zuletzt waren die Events regelmäßig bereits im Vorverkauf ausgebucht, deshalb rät der Veranstalter zum frühzeitigen Ticketkauf. Karten gibt’s (Obacht, nur Barzahlung!) beim Spielwarengeschäft Brummbär (Brückstr. 27-29) und der Kleinen Raupe (Westenfelder Str. 3, 44866 Bochum).

Der Eintritt kostet für Erwachsene neun Euro, für Kinder 8 Euro inklusive einer kleinen Überraschung. Die Jüngsten unter 18 Monaten, die noch nicht laufen können, feiern kostenlos. Familientickets für vier Personen (darunter mindestens ein Kind) sind für 29 Euro ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. (ska)

Drei dieser Familienkarten verlosen wir: Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch, 15. November, 23.59 Uhr. Die Gewinner werden auf der Gästeliste hinterlegt und haben dann am Sonntag freien Eintritt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Hier geht’s zum Gewinnspiel: waz.de/clubkids

