Falsches Corona-Attest? Reibereien im Bochumer Gericht

Prozessauftakt am Amtsgericht Bochum: Dr. Andreas Triebel wird wegen eines mutmaßlich falschen Attests angeklagt.

Bochum Ein Bochumer Hausarzt wird erneut wegen eines Corona-Attests angeklagt. Im Gerichtssaal geht es hoch her – die Zeugin erinnert sich nicht mehr.

Beinahe ehrfürchtig und hörbar nervös begrüßt die Zeugin Frau W. ihr Gegenüber. Vor dem kleinen Saal am Bochumer Amtsgericht kommt es gegen 11.10 Uhr zum Aufeinandertreffen des Angeklagten und seiner Patientin, die mutmaßlich während der Corona-Pandemie ein „unrichtiges Attest“ von ihm erhalten haben soll. Bereits im Dezember 2022 war der Arzt für Innere Medizin wegen falscher Atteste zur Befreiung von der Corona-Maske vor dem Landgericht angeklagt, wurde aber freigesprochen. Nun hat die Staatsanwaltschaft den Mediziner erneut in einem weiteren Fall beschuldigt. Am ersten Prozesstag, 19. Februar, lieferte sich der Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann ein kurzes Wortgefecht mit der einzigen Zeugin sowie dem Angeklagten.

Unrichtige Atteste während Corona-Pandemie? Bochumer Hausarzt bestreitet Anklagevorwürfe

Triebel wird vorgeworfen, am 14. Juli 2020 während der Corona-Pandemie „gegen besseres Wissen“ ein Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht ausgestellt zu haben. Laut Anklage soll das Befreiungsattest der Patientin Frau W. ohne Untersuchung per Post zugeschickt worden sein. Triebel bestreitet das.

„Die Patientin war bei mir mit der Tochter“, bestätigt der Angeklagte bei der Verhandlung am Montagmorgen. Zu diesem Zeitpunkt habe Frau W., die auch als Zeugin aussagt, noch kein Attest haben wollen – es sei zwar ausgestellt, aber nicht übergeben worden. „Das war ein heißes Eisen zu der Zeit“, fügt der Angeklagte hinzu. Stattdessen habe sie „erst später nochmal angerufen“ und darum gebeten. Wann genau die Patientin sich umentschied, wisse der Hausarzt jedoch nicht. Auf die Frage, ob Triebel die Zeugin für die Ausstellung des Attestes untersuchte, antwortete er: „Ich habe mich mit ihr beschäftigt.“

Befragung der Zeugin zeigt Konfliktpotential: „Ich hasse einfach die Post“

Im Mittelpunkt der Verhandlung steht, dass die Patientin zwar das Attest der Bochumer Praxis erhalten haben soll, allerdings selbst nicht im Ruhrgebiet wohnt. Auf Rückfrage der Staatsanwaltschaft erklärt die Zeugin, sie könne nichts dazu sagen, wie der Termin zustande gekommen sei. Allerdings wohne ihre Tochter in Herne. War sie gemeinsam mit ihr in der Praxis? „Ich erinnere mich nicht“, konstatiert die Zeugin.

Zudem nutzt sie die Gelegenheit, um eine Aussage aus einem anderen Fall zu widerrufen: Über ihren Rechtsanwalt ließ die Zeugin verlauten, dass sie telefonisch bei Herrn Triebel vorstellig wurde – also nicht in der Praxis war. Dies sei ein Missverständnis zwischen ihr und ihrem Anwalt gewesen. Warum sie dagegen damals keinen Einspruch einlegte? Sie habe das Dokument erst vor zwei Wochen gelesen, da sie die Briefe nicht mehr sehen konnte. „Ich hasse einfach die Post“, fügt sie hinzu.

Bei der Befragung durch den Staatsanwalt kommt es schließlich zu einem kurzen Wortgefecht: Als die Zeugin eine Gegenfrage an Ankläger Bachmann richtet, belehrt dieser sie schroff über die Rollenverteilung. Auch Triebel, dessen Befragung bereits abgeschlossen war, mischt sich ein und kritisiert den „Ton“ des Staatsanwaltes. Der Richter muss schlichtend einschreiten.

Verhandlung vorerst unterbrochen – Tochter der Zeugin wird vorgeladen

Oberstaatsanwalt Bachmann stellt zum Abschluss der Verhandlung einen Beweisantrag: Nun soll auch die Tochter vorgeladen werden. Der Angeklagte habe sich dazu eingelassen, die beiden gemeinsam untersucht zu haben, woran die Zeugin jedoch keine Erinnerung habe. Deshalb hält der Staatsanwalt die Befragung der Tochter für erforderlich. Die zweite Verhandlung soll am 11. März im Amtsgericht Bochum stattfinden.

