Falscher Wasserwerker bestiehlt Bochumer Senior

Bochum Ein 69-jähriger Bochumer ist in seiner eigenen Wohnung Opfer eines Trickdiebes geworden. Der unbekannte Täter lenkte sein Opfer ab.

Ein Trickdieb, der sich als Wasserwerker ausgab, hat am Dienstag (19.) um 14.30 Uhr einen 69-jährigen Bochumer in dessen Wohnung bestohlen.

Laut Polizei gaukelte der unbekannte Mann dem Wohnungsinhaber an der Straße Auf dem alten Kamp an der Grenze Wiemelhausen/Altenbochum vor, die Wasserstände ablesen zu wollen. Dadurch verschaffte er sich Zugang zu der Wohnung. Er lenkte den Bewohner ab und erbeutete Schmuck und Bargeld. Damit flüchtete er in unbekannte Richtung.

So wird der Täter von der Bochumer Polizei beschrieben

Beschreibung der Polizei: etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, Mitte 40, „südländisches Aussehen“, dunkle Haare, Drei-Tage-Bart, dunkler Arbeitsanzug, blaue OP-Maske.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0234 909 4105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

