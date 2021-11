Falsche Polizistin erbeutet von Bochumer Rentnerin viel Geld

Bochum. Eine 90-jähriger Bochumerin ist von falschen Polizisten betrogen worden. Mit einer Lügengeschichte am Telefon erbeuteten sie sehr viel Geld.

Eine 90-jährige Rentnerin aus Bochum-Linden ist durch eine perfide Lügengeschichte Opfer von Betrügern geworden.

Laut Polizei meldete sich am Mittwoch (10.) der angebliche Enkel der Frau am Telefon. Er weinte und erzählte ihr, dass er bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet habe – die Seniorin müsse nun die Kaution bezahlen.

Nach mehreren Telefonaten mit vermeintlichen Polizeibeamten ging die 90-Jährige zum vereinbarten Treffpunkt im Bereich der Klinik an der Axstraße in Bochum und übergab einer falschen Polizistin einen fünfstelligen Geldbetrag.

So wird die falsche Polizistin von der echten Polizei in Bochum beschrieben

So wird die Täterin von der Kripo beschrieben: vermutlich „polnisch/ ost-europäisches“ Aussehen, „ausländischer“ Akzent. Hinweise ans Kriminalkommissariat 13: 0234/909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten).

Die echte Polizei sagt: Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Sie ruft auch niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Angerufene sollten am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse sprechen und sich am Telefon nicht unter Druck setzen lassen.

