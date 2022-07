Vorsicht vor Anrufen von falschen Polizisten. Sie sind zurzeit wieder vermehrt in Bochum aktiv.

Trickbetrug Falsche Polizisten treiben in Bochum wieder ihr Unwesen

Bochum. In Bochum sind zurzeit wieder vermehrt falsche Polizisten aktiv. Mit skurrilen Geschichten wollen sie vor allem ältere Menschen übers Ohr hauen.

Aktuell mehren sich wieder die Anrufe von falschen Polizeibeamten. Davor warnte am Dienstag die echte Polizei in Bochum.

Die Betrüger erzählen skurrile Geschichten und versuchen auf diese Weise, Geld zu entwenden.

Ein Verwandter habe angeblich einen tödlichen Unfall verursacht und solle nun auf Kaution freigekauft werden, weil sich Einbrecher in der Gegend herumtreiben, wolle die Kripo das Ersparte in Sicherheit bringen – so klingen die Geschichten, mit denen die Betrüger auf ihre Opfer einwirken.

Polizei Bochum: „Auflegen ist nicht unhöflich!“

Dennoch lassen sich immer wieder Menschen von den Tätern überzeugen, am Ende ihr Geld zu übergeben. Betroffen sind oftmals Seniorinnen und Senioren. Die Polizei mahnt: „Auflegen ist nicht unhöflich! Wenn Ihnen etwas komisch vorkommt, beenden Sie das Gespräch. Im Zweifel wählen Sie den Polizeinotruf „110“.

