Falsche Polizisten ergaunern Geld von Bochumer Seniorenpaar

Bochum. Mit einem üblen Trick haben falsche Polizeibeamte ein Bochumer Seniorenpaar um viel Geld gebracht. Das sind die bisher bekannten Details.

Falsche Polizeibeamte haben am Donnerstag, 12. Oktober, ein Bochumer Ehepaar um sein Erspartes gebracht. Jetzt bittet die Kripo um Hinweise zu dieser üblen Masche.

Gegen 16.30 Uhr meldeten sich die Betrüger telefonisch bei der 83-jährigen Frau und ihrem 87-jährigen Ehemann. Dabei gaben sich als Polizisten aus und tischten den beiden Senioren eine perfide Lügengeschichte auf.

Angeblich sei die Tochter des Paares in Haft genommen worden. Es müsse eine Kaution gezahlt werden. Gegen 18 Uhr erschien ein unbekannter Mann an der Haustür der Familie, die in der Nähe der Johanneskirche am Glockengarten wohnt. Wie vereinbart nahm er das Bargeld der Senioren an sich und verschwand.

Es lieg eine Beschreibung des falschen Polizisten vor

So wird der Mann beschrieben: 45-50 Jahre alt, schlank, schwarze Haare, laut Zeugenaussage „leichter Teint“ im Gesicht; er war bekleidet mit einem blauen Hemd, einer braunen Hose und einer Jacke oder einem Blazer, außerdem trug er Handschuhe.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Telefonnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Hier können sich Menschen beraten lassen

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u. a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 / 909 4055. Weitere Informationen im Internet: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum