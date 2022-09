Mit solcher Ausstattung war der Verdächtige auch in Bochum unterwegs.

Bundespolizei Falsche Polizeikleidung in Bochum: Wohnung durchsucht

Bochum/Hagen. Die Polizei hat am Freitag die Wohnung eines Mannes (22) durchsucht, der in polizeiähnlicher Kleidung unterwegs war. Auch in Bochum.

Die Bundespolizei hat am Freitagmorgen die Wohnung eines 22-Jährigen in Hagen durchsucht, der sich mehrfach unberechtigt als Polizeianwärter ausgegeben und Bahnreisenden Maßnahmen angedroht hatte. Auch in Bochum.

Die Polizei traf den damals 21-Jährigen im August zweimal in uniformähnlicher Kleidung mit der Aufschrift „Polizei“ an. Im Hagener Hauptbahnhof hatte er noch angeben, diese Kleidung für selbstproduzierte Videos zu tragen.

Als angeblicher Polizeibeamter mit einer Festnahme gedroht

Wenige Tage später kontrollierten Polizisten den Hagener im Bochumer Hauptbahnhof. Auch dort trug er Kleidung, die einem rechtmäßigen Polizisten zum Verwechseln ähnlich sah. Eine Woche später soll sich dann eine bis dato unbekannte Person, welche sich als Polizeianwärter ausgab, in einem Zug von Bochum nach Dortmund in ein Streitgespräch zwischen zwei Reisenden eingebracht und einem der Männer mit der Festnahme gedroht haben. Überwachungskameras zeichneten dies auf.

Bei der Durchsuchung stellte die Polizei zahlreiche Beweismittel sicher. Dabei fanden sie auch ein verbotenes Butterflymesser auf, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet wurde.

