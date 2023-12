Falsche Handwerker tricksen 81-jährige Bochumerin aus

Vorsicht ist angesagt, wenn fremde Menschen ohne Vorankündigung an der Tür anklingeln.

Bochum. Mit Hilfe einer Lüge haben Trickdiebe eine 81-jährige abgezockt. Sie erbeuteten Bargeld. Und verschwanden.

Falsche Handwerker haben eine 81-Jährige Bochumerin um ihr Erspartes gebracht.

Nach Polizeiangaben klingelten zwei Männer am Donnerstag (30.11.) gegen 9 Uhr an der Haustür der Seniorin, die im Bereich der Oberstraße in Langendreer-Oesterheide wohnt. Sie erzählten der Frau, dass sie für angebliche Reparaturkosten der Schornsteinabdeckung aufkommen solle.

Kripo Bochum bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Nachdem die 81-Jährige die Summe bezahlt hatte, verschwanden die Männer. Im Nachhinein stellte die Frau fest, dass weiteres Bargeld fehlte.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise auf die Täter

