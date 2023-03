Faire Mode, fairer Kaffee: Concept Store öffnet in Bochum

Fairer Kaffee aus Kolumbien auf der einen Seite, faire Mode auf der anderen: Das soll der Concept Store "ettics x apogeo café" am Hellweg bieten. Fabian Wallenstein, Jana Haußmann, Lucas Bauer und Sarah Linde (von links) freuen sich auf den Start am Donnerstag.

Bochum. Bochums City bekommt einen weiteren Concept Store: Am Hellweg vereint „ettics x apogeo café“ faire Mode und fairen Kaffee. Was Kunden erwartet.

Vier Wochen. Einen knappen Monat hatten Lucas Bauer, Kolleginnen und Kollegen Zeit, um das „Tintenfass“ umzumodeln. Am Donnerstag (30. März) eröffnen sie in der Bochumer Innenstadt einen neuen Concept Store: „ettics x apogeo café“ steht über dem Ladenlokal am Hellweg 12. Das Konzept: faire Mode auf der einen Seite, fairer Kaffee auf der anderen. Fürs eine steht „ettics“, eine junge Marke aus Witten. Fürs andere „apogeo café“, ein Start-up aus Bochum.

Die Papeterie- und Schreibwaren des unlängst zur Huestraße umgezogenen „Tintenfass“ sind Geschichte, am Nachmittag vor der Eröffnung herrscht geschäftiges Treiben: Kartons werden ausgepackt, Dinge von rechts nach links geräumt. Klamotten hängen an Kleiderstangen, T-Shirt- und Jeansstapel liegen auf den hölzernen Verkaufstischen und Regalen parat. Im Innenhof und auf der Dachterrasse im ersten Stock stehen schon Bistrotische und Stühle, Trockenblumen sind in kleinen Vasen verteilt.

Kurze Pause von der Vorbereitung vor der Eröffnung: Jana Haußmann, Sarah Linde, Lucas Bauer, Fabian Wallenstein und Gerrit Großmaas (von rechts nach links) sind ein Teil des Teams von „ettics x apogeo café“. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„ettics“: Wittener Start-up will Mode fair und nachhaltig machen

Der Wittener Lucas Bauer (31) hat „ettics“ vor einigen Jahren gegründet. Während seines dualen Studiums bei „Peek & Cloppenburg“ reifte die Idee, ein eigenes Unternehmen zu gründen. „Mode“, sagt Bauer, „ist cool. Noch cooler wäre, wenn sie einherginge mit fairer Entlohnung und hohen Umweltstandards in der Produktion.“ Dafür soll seine Firma stehen.

2019 eröffnete er das erste Geschäft in Witten, 2020 folgte eine Filiale in Dortmund, 2022 eine Niederlassung in Köln, die er unlängst wieder geschlossen hat. Gemeinsamkeit aller Standorte: „ettics“ ist nie allein, hat immer einen Partner unterm Dach – so wie nun das Café in Bochum.

Neuer Concept Store in Bochum: Studierende bekommen dauerhaft Rabatt

Auch „apogeo“ hat sich Nachhaltigkeit und fairen Lieferketten verschrieben. „Wir wissen, wo unser Kaffee herkommt“, sagen Gerrit Großmaas und Fabian Wallenstein. Bislang vertrieb das Start-up seinen aus Kolumbien importierten und in Bochum gerösteten „Specialty Coffee“ online und im Einzelhandel, schenkte bei Bochum Total oder dem Zeltfestival ein.

Das Start-up „apogeo café“ importiert Kaffee aus Kolumbien und röstet ihn in Bochum. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

Jetzt wagen die Gründer den Sprung in die Gastronomie, einigermaßen spontan: Bauer suchte einen Betreiber fürs Café in Bochum, ein gemeinsamer Freund brachte sie zusammen, „apogeo“ schlug ein – auch das ist gerade einmal vier Wochen her. „Das ist schon ein bisschen ein Abenteuer“, sagt Großmaas, „aber die Konzepte passen fantastisch zusammen.“

In der Boutique gibt’s zeitlose Basics von „ettics“ selbst, aber auch die bekannteren Fair-Fashion-Marken wie Armedangels, Patagonia oder Nudie Jeans. Foto: Uwe Ernst / FUNKE Foto Services

„Wir wollen fair Fashion in den Mainstream bringen“, sagt „ettics“-Mitarbeiterin Sarah Linde. Im Laden am Hellweg gibt’s die bekannten Marken – Armedangels und Patagonia zum Beispiel –, aber auch eine Reihe eigener „ettics“-Sachen. Studierende und Auszubildende bekommen dauerhaft zehn Prozent Rabatt.

So wird die Eröffnung gefeiert „ettics x apogeo café“ feiert die Eröffnung drei Tage lang mit einem DJ-Line-Up, einer Tombola und Kaffee-Verköstigung: Am Donnerstag gibt’s das „Soft Opening“ mit mehreren Singer/Songwriter-Auftritten, der Freitag ist als „Groovy Friday“ dem Hip-Hop verschrieben, Samstag beim „Grand Opening“ gibt’s Elektro-Klänge. Außerdem steht am Samstag von 11 bis 14 Uhr auch eine mobile Stickstation bereit: Wer T- oder Sweatshirt kauft, kann sich kostenlos beispielsweise den Förderturm des Bergbaumuseum auf dem neuen Kleidungsstück verewigen lassen. Weitere Infos: ettics.com bzw. apogeocafe.de

