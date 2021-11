Fahrübungen auf Kaufland-Parkplatz – Auto landet in Böschung

Bochum. Bei Fahrübungen auf dem Kaufland-Parkplatz in Wattenscheid sind eine Frau und ihr Begleiter in der Böschung gelandet. Sie erwartet eine Anzeige.

Eine private Fahrstunde auf dem Kaufland-Parkplatz in Wattenscheid an der Ottostraße endete am Sonntagabend in einer Böschung.

Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Bochumerin (31) mit ihrem Freund (32) gegen 20.40 Uhr das Autofahren geübt, als sie die Kontrolle über den Skoda verlor. Das Auto fuhr in eine Böschung, die direkt zur benachbarten A 40 abfällt.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 4500 Euro. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie erwartet eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

