Fahrrad-Saison beginnt: Lange Wartezeiten für Reparaturen

Bochum. Die Fahrrad-Saison 2023 hat längst begonnen. Die Fachgeschäfte sind voll. Auch in Bochum muss man sich auf lange Wartezeiten einstellen.

Es ist Ende Februar und die ersten Sonnenstrahlen erhellen die Straßen. Bei Temperaturen von bis zu 15 Grad zieht es in diesen Tagen viele Menschen wieder nach draußen. Nun ist endlich Zeit, das Fahrrad wieder aus dem Keller zu kramen. Damit die Fahrt auch sicher ist, versuchen nun viele Menschen noch einen Termin beim Fahrradhändler des Vertrauens zu bekommen. Der Ansturm auf die Geschäfte scheint groß.

Michael Schulz im Fahrradgeschäft Balance. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Michael Schulz vom Fahrradladen Balance in der Bochumer Innenstadt erklärt, wie es momentan mit Reparatur-Terminen und Lieferschwierigkeiten im Fahrrad-Business aussieht. „Dieses Jahr startet die Fahrradsaison tatsächlich relativ früh“, berichtet Michael Schulz von der Geschäftsführung. „Bei uns muss man momentan rund zwei Wochen auf einen Reparaturtermin warten.“ Damit sei der Fahrradladen Balance aber noch relativ gut aufgestellt.

Fahrrad-Reparatur – Wartezeit auf Termin von bis zu fünf Monaten

Michael Schulz habe von Kunden gehört, die bei anderen Händlern teilweise bis zu fünf Monate auf einen Termin hätten warten müssen. Das sei tendenziell ein Problem der Corona-Pandemie. „Seit Beginn der Corona-Pandemie sind viel zu viele Fahrräder verkauft worden“, so Schulz. Beim Fahrradladen Balance habe er seit der Pandemie drei Mal so viele Fahrräder verkauft wie in den Jahren davor. Deswegen sei der Andrang für Reparatur-Termine jetzt auch so hoch. „Das ist wie beim Auto“, erklärt Michael Schulz.

„Alles, was über ein Hollandrad mit drei Gängen hinausgeht, sollte alle zwei Jahre geprüft werden.“ Bei den immer populärer werdenden E-Bikes sei sogar eine Inspektion jährlich zu empfehlen. So könne eine sichere Teilnahme am Verkehr gewährleistet werden.

Allrounder unter den Fahrrädern sind häufig ausverkauft

Wer lieber in ein neues Rad investieren wolle, sei mit einem sogenannten Gravel-Bike gut beraten. „Das sind quasi Rennräder mit breiten Reifen. Die Räder sind sehr leicht und dadurch für schnelles Fahren geeignet. Durch die breiteren Reifen kann man aber auch Waldwege mit ihnen meistern. Damit sind sie für viele verschiedene Anforderungen geeignet.“

Besonders gefragt: die so genannten Gravel-Bikes. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

Die Allrounder unter den Fahrrädern seien seit Beginn der Pandemie begehrte Ware und sehr häufig ausverkauft. Das liege sowohl an der hohen Nachfrage als auch an Lieferschwierigkeiten. „Wir haben gerade tatsächlich mal welche da“, erklärt Michael Schulz. „Je nach Modell sind die Wartezeiten aber immer noch sehr hoch.“ Bei einigen Modellen müsse man sich jetzt schon sehr gedulden und sogar bis 2024 warten.

Gerade Gravel-E-Bikes seien jetzt gefragt.

Dieses Jahr wird der Fahrradladen Balance in der Bochumer Innenstadt 40 Jahre alt. Trotzdem bleibe kaum Zeit zum Feiern. Die vergangenen Jahre seien sehr anstrengend gewesen. Teilweise habe eine Schlange von bis zu 100 Leuten draußen für Reparatur-Termine angestanden. „Das war wirklich verrückt“, erzählt Michael Schulz stolz. „In der Zeit konnten wir sogar sechs neue Mitarbeiter einstellen. Aber das reicht immer noch nicht. Wir sind voll ausgelastet.“

