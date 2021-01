Fahrplanwechsel in Bochum: Bogestra ändert viele Fahrzeiten

Am 7. Januar bekommen in Bochum zahlreiche Bus- und Bahnlinien neue Fahrtzeiten.

Bochum Zum Fahrplanwechsel (7.1.) ändern sich auf vielen Linien in Bochum Fahrzeiten und Umstiege. Eine Verbesserung, sagt die Bogestra.

Mit dem Fahrplanwechsel am 7. Januar wird die Bogestra viele Änderungen im Bus- und Bahnangebot in Bochum vornehmen. Das Unternehmen spricht von Verbesserungen bei Umstiegen und Pünktlichkeit.

Linie 302: Um die Pünktlichkeit der 302 zu verbessern, kommt es zu geringfügigen Fahrzeitverschiebungen montags bis samstags zwischen der Haltestelle August-Bebel-Platz und Wattenscheider Straße. Außerdem wird montags bis freitags in den Abendstunden das Fahrtenangebot über die Haltestelle Gelsenkirchen Heinrich-König-Platz hinaus bis Buer Rathaus zu einem 15-Minuten-Takt bis ca. 22 Uhr verdichtet.

Bogestra will Pünktlichkeit verbessern

Linie 305: Die erste Fahrt samstags in Richtung Langendreer startet um 7.25 Uhr an der Haltestelle Erzstraße. Die Fahrt um 8.55 Uhr ab Erzstraße findet nicht mehr statt.

Linien 308/318: Um die Pünktlichkeit der Linien 308/318 zu verbessern, erfolgt die Abfahrt ab Heinrichstraße in Richtung Schürbankstraße montags bis freitags im Zeitbereich von 19.33 bis 20.33 Uhr eine Minute später.

Bussteig an der Ruhr-Uni Bochum wird geändert

Linie 320: Für mehr Pünktlichkeit werden die Fahrzeiten und die Fahrplanlage an allen Tagen angepasst.

Linie 339: Bei dieser Linie wird an der Ruhr-Universität der Bussteig geändert. Gehalten wird an der Haltestelle Uni-Center am Bussteig 1.

Linien 344/346: Um den Umstieg zur Buslinie 354 zu erleichtern, wird die Abfahrtposition der Linien 344/346 an der Haltestelle Schlosspark/Museum unter Tage an allen Tagen in Fahrtrichtung Fachhochschule auf die Wasserstraße zur Haltestelle der Linie 354 verlegt. Außerdem kommt es an der Ruhr-Universität zu Bussteig-Veränderungen. In Richtung Wattenscheid fahren die Linien von Bussteig 1, in Richtung Hustadt von Bussteig 3 - jeweils am Uni-Center - ab.

Linie 358: Die Linie 358 an der Ruhr-Universität hält künftig an der Haltestelle Uni-Center am Bussteig 3.

Auch ein Anrufsammeltaxi ist betroffen

Linie 363/AST 63 (Anrufsammeltaxi): Dort erfolgt laut Bogestra eine merkbare Verschiebung der Fahrplanlage. Wochentags nach 19 Uhr starten die Fahrten ab Roonstraße acht Minuten früher als bisher, in Gegenrichtung ab Zweibachegge wochentags 16 Minuten später. Auch samstags beginnen die Fahrten ab Roonstraße nach 15 Uhr mehr als 20 Minuten später. In Gegenrichtung nach 16 Uhr erfolgt die Abfahrt ebenfalls um mindestens 16 Minuten später als bei der heutigen Fahrplanlage. Sonn- und feiertags erfolgt die Abfahrt ab Roonstraße 22 Minuten später, in Gegenrichtung 16 Minuten später. Die Fahrplanlage des AST63 verschiebt sich analog an allen Tagen.

Linie 374: Die Fahrten finden in beiden Richtungen 14 Minuten eher statt. Dadurch werden laut Bogestra u.a. die Anschlüsse zu den Straßenbahn-Linien 309 und 310 verbessert.

Linie 375: Wie schon sonn- und feiertags im Sommer fährt die Linie 375 an der Ruhr-Universität nun auch montags bis freitags von der Haltestelle an der Universitätsverwaltung (Bussteig 6) statt von der Haltestelle am Uni-Center ab. Dadurch bedingt folgt als nächste Haltestelle in Fahrtrichtung Witten nicht mehr die Haltestelle Hallenbad Querenburg, sondern direkt die Haltestelle Kleinherbeder Straße. Außerdem gibt es eine leichte Verschiebung der Fahrplanlage an allen Betriebstagen.

Verstärkungsfahrten nur während der Vorlesungszeiten

Linie 376: Für mehr Pünktlichkeit werden die Fahrzeiten im Bereich Witten an allen Tagen angepasst. Durch die neuen Fahrzeiten im Bereich Witten kommt die Linie drei Minuten später an der Ruhr-Universität an.

Die Verstärkungsfahrten der Linie 376 werden nur während der Vorlesungszeiten der Ruhr-Uni angeboten.

Linie 378: Zwischen den Haltestellen Langendreer Amt und Im Ümminger Feld fahren die Busse der Linie 378 eine Minute eher in Richtung Ruhr-Universität.

Veränderungen auch am Ruhrpark in Bochum

Linie 379: Ab Ruhrpark starten alle Fahrten montags bis freitags bis ca. 20 Uhr und samstags zwischen ca. 8 Uhr und 18 Uhr drei Minuten früher. In Gegenrichtung verschieben sich im gleichen Zeitraum die Fahrten um sechs Minuten nach vorne.

Linie SB33: Die Fahrten werden während der Vorlesungszeiten der Ruhr-Universität angeboten.

Linie SB67 (VER): Alle Fahrten der Linie SB67 an der Ruhr-Uni beginnen und enden zukünftig am Bussteig 3.

