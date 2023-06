Fahrplanwechsel der Bogestra: Die wichtigsten Änderungen

Die Bogestra nimmt zum Fahrplanwechsel am 11. Juni Änderungen beim Bus- und Bahnangebot in Bochum vor.

Bochum. Die Bogestra wechselt am 11. Juni an einigen Stellen den Fahrplan bei Bussen und Bahnen in Bochum. Was sich auf welchen Linien ändert.

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 11. Juni, wird das Bus- und Bahnangebot der Bogestra in Bochum an einigen Stellen verändert. „Neben der besseren Erschließung des Gewerbegebiets Wattenscheid-Ost sollen damit vor allem mehr Pünktlichkeit erreicht, die Fahrpläne harmonisiert und die Anschlüsse verbessert werden“, erklärt Sprecher Christoph Kollmann.

Fahrplanwechsel bei der Bogestra: Die Änderungen im Überblick

Die Änderungen im Einzelnen stellt die Bogestra so dar:

Linie 302: Die Abfahrtzeiten verschieben sich an allen Tagen geringfügig. Damit verbessern sich die Anschlüsse zwischen Langendreer und O-Werk.

Linien 305/310: Die Abfahrtzeiten auf dem Streckenabschnitt Laer Mitte bis Mettestraße verschieben sich geringfügig.

Linien 336/339: Bei der Linie 336 werden die Fahrzeiten montags bis freitags tagsüber um ca. fünf Minuten und samstags um teilweise mehr als 10 Minuten verschoben. Die Linie 339 startet die Abend-Fahrten ab Ruhrpark vier Minuten später. Außerdem startet die Fahrt ab Ruhr-Universität um 19.53 Uhr ab der Haltestelle Rottmannstraße bis zu zwei Minuten früher.

Linien 344/346: Die Abfahrtzeiten ändern sich wochentags um 19.26 und 19.42 Uhr ab Freiheitstraße geringfügig.

Linie 355: Die Abfahrtzeiten ändern sich montags bis freitags um 5.41 Uhr ab BO-Dahlhausen geringfügig.

Linie 356: Montags bis freitags abends, samstags morgens und abends sowie sonn- und feiertags verschiebt sich die Abfahrtszeit ab Bochum Hbf geringfügig.

Linie 357: In Richtung Am Ruhrort wird bis zu fünf Minuten später und in Richtung Scharpenseelstraße bis zu zwei Minuten früher abgefahren.

Probebetrieb im Gewerbegebiet Hansastraße in Wattenscheid

Linie 363: Die Linie wird für zwei Jahre auf Probe in das Gewerbegebiet Hansastraße verlängert. Das bedeutet, dass die Busse von Montag bis Freitag bei bestimmten Fahrten die neuen Haltestellen Mausegatt und Freibad Südfeldmark ansteuern. Außerdem ist auf der Moltkestraße eine zusätzliche Haltestelle Roonstraße eingerichtet.

Linie 364: In Richtung Langendreer verschieben sich die Abfahrtzeiten zwischen Castrop Münsterplatz und Schürbankstraße geringfügig.

Linie 376: Die Abfahrtzeiten ändern sich montags bis freitags für die Verstärkungsfahrten zur Ruhr-Universität geringfügig. Auch bei anderen Fahrten ergeben sich teilweise Anpassungen um wenige Minuten.

Linie 378: In Richtung Ruhr-Universität ändern sich die Abfahrtszeiten abends und an Sonn- und Feiertagen teilweise erheblich (bisweilen mehr als zehn Minuten später).

Linie 379: Abends und sonn- und feiertags verschieben sich die Abfahrtszeiten um 15 bis 20 Minuten nach vorne.

Die ab dem 11. Juni gültigen Verbindungen können in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über die Bogestra-App Mutti abgerufen werden.

