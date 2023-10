Fahrkartenautomat in Bochum gesprengt: Polizei ermittelt

Am Bahnhof in Bochum-Riemke ist ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. (Archivbild)

Bochum. In Bochum ist ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Täter haben eine Geldkassette entwendet, die Polizei konnte sie bisher nicht festnehmen.

In den frühen Morgenstunden des vergangenen Sonntags (15. Oktober) haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Bochum-Riemke gesprengt. Das teilt die Bundespolizei mit. In der vergangenen Woche kam es bereits zu ähnlichen Vorfällen an den Haltestellen Gelsenkirchen-Hassel und Duisburg-Schlenk.

Gegen 3.50 Uhr wurde die Bundespolizei über die Zerstörung des Fahrkartenautomaten informiert. Die Fronttür sei aus dem Gehäuse gesprengt und circa fünf Meter entfernt im Gleisbereich gefunden worden. Die Geldkassette wurde entwendet.

+++Keine Nachrichten aus Bochum mehr verpassen: Hier geht es zu unserem kostenlosen Newsletter.+++

Fahrkartenautomat in Bochum gesprengt: Polizei leitet Strafverfahren rein

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte keine tatverdächtigen Personen feststellen, auch eine Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bisher noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Bundespolizei hat ein Strafverfahren wegen der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion, Sachbeschädigung und des besonders schweren Diebstahls eingeleitet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum