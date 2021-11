Mordkommission: Fahrgast der Bogestra sticht auf Fahrer ein

In einem Bus der Bogestra in Bochum gab es einen schweren Angriff mit einer Schere.

Bochum. Mutmaßlicher Mordversuch in einem Bus der Bogestra in Bochum: Ein 32-jähriger Fahrgast stach mehrfach mit einer Schere auf den Fahrer ein.

Ein Busfahrer (48) des Bogestra ist auf der Fahrt durch Bochum-Eppendorf mit einer Schere attackiert worden. Eine Mordkommission der Polizei Bochum ermittelt.

Beschuldigt wird ein 32-jähriger Fahrgast in der Linie 345. Der Bochum hatte den Angaben zufolge am Samstag (13.) gegen 14.30 Uhr an der Haltestelle Eppendorf-Mitte mit einer Schere die Inneneinrichtung des Busses beschädigt. Andere Fahrgäste machten den Busfahrer, ein Dortmunder, darauf aufmerksam.

Busfahrer der Bogestra wurde leicht verletzt und kam in ein Bochumer Krankenhaus

Dieser stoppte und sprach den 32-Jährigen an. Sofort stach der Mann mit seiner Schere auf den Fahrer ein – mehrmals.

„Mehrere Fahrgäste hielten den Mann daraufhin fest und riefen die Polizei“, berichtet Polizeisprecher Jens Artschwager. Beamte nahmen den Angreifer vorläufig fest.

Der Busfahrer wurde bei der Attacke leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Nach ambulanter Behandlung konnte er wieder entlassen werden. (B.Ki.)

