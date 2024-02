Fahrgast bedroht Taxi-Fahrer mit Pistole und fordert Bargeld

Auf dem Fahrweg durch Bochum gab der Fahrgast an, die Taxifahrt nicht bezahlen zu wollen, so die Polizei. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderte er darüber hinaus Bargeld vom Fahrer. (Archivbild)

Bochum/Essen Ein Taxifahrer aus Essen ist am Sonntag in Bochum von einem Fahrgast bedroht worden. Er zückte eine Schreckschusswaffe, ein Schuss löste sich.

Zu einem Raubdelikt auf einen Taxifahrer ist es am frühen Sonntag (11. Februar) in Bochum bekommen. Das teilt die Polizei mit.

Ein 46-jähriger Taxifahrer aus Essen hatte gegen 2 Uhr am Fahrbahnrad der Henglerstraße in Essen-Steele einen Fahrgast aufgenommen. Dieser wollte mit dem Taxi zum Bahnhof in Hattingen gebracht werden.

Taxifahrer aus Essen leicht verletzt

Auf dem Fahrweg durch Bochum (Bereich des Zeppelindamm/Ruhrstraße) gab der Fahrgast an, die Taxifahrt nicht bezahlen zu wollen. Unter Vorhalt einer schwarzen Pistole forderte er darüber hinaus Bargeld vom Fahrer, so die Polizei weiter.

Der 46-Jährige machte daraufhin eine Vollbremsung, wobei sich ein Schuss aus der Waffe löste. Leicht verletzt durch den Knall konnte der Taxifahrer dann aus dem Fahrzeug flüchten. Der Täter entwendete die im Fahrzeug verbliebene Geldbörse des Esseners und flüchtete ebenfalls vom Tatort.Nach ersten Ermittlungen handelte es sich bei der Pistole um eine Schreckschusswaffe.

Fahrgast bedroht Taxifahrer mit Schreckschusswaffe: So wird er beschrieben

Beschrieben wird der Täter als circa 1,80 Meter groß, etwa 35 bis 40 Jahre und mit einem ungepflegten Bart. Er trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und hatte diese über den Kopf gezogen. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummer 0234 909-84 05 oder -44 41 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

