Fahrgäste stürzen im Bus – Polizei Bochum sucht Fußgänger

Bochum. Wegen einer Vollbremsung sind Fahrgäste in einem Linienbus in Bochum gestürzt, darunter eine Mutter mit Baby. Die Polizei sucht einen Fußgänger.

Laut Polizei fuhr am Montag (25.) gegen 14.05 Uhr eine 25-jährige Busfahrerin mit ihrem Linienbus auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Südring. In Höhe der Hausnummer 14 trat ein Fußgänger unvermittelt hinter einem stehenden Fahrzeug auf die Fahrbahn.

Mutter aus Bochum und ihr Säugling wurden ins Krankenhaus gebracht

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, leitete die Busfahrerin eine Vollbremsung ein. Mindestens drei Fahrgäste stürzten, darunter eine 33-jährige Frau aus Bochum mit ihrem Baby. Beide wurden mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Frau wurde leicht verletzt, das Kind und die anderen Fahrgäste blieben unverletzt.

Jener Fußgänger entfernte sich, ohne sich zu kümmern. Beschreibung: schlank, etwa 30 Jahre, 1,80 Meter groß, kurze, schwarze gegelte Haare, „äußerst ungepflegt“.

Das Verkehrskommissariat bittet den Fußgänger sowie Zeugen, sich zu melden: 0234/909 5206.

