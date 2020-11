Fahrgäste reden im Zug über ihr Heroin – Polizist hört mit

Bochum. Ein Polizist hat in Bochum zufällig mitgehört, wie zwei Fahrgäste im Zug laut über ihre Drogen sprachen. Der Beamte handelte sofort.

Aus purem Zufall hat ein Bundespolizist von Drogengeschäften erfahren. Das hatte für zwei Männer sofort Konsequenzen, wie die Bundespolizei mitteilt.

Ein 35-jähriger Bundespolizist fuhr am Dienstag gegen 20.30 Uhr mit dem RE 11 zum Nachtdienst am Bochumer Hauptbahnhof. In dem Zug saßen hinter ihm zwei Männer, die sich angeregt und lautstark über ihre Drogen unterhielten, die sie bei sich hatten.

Polizei in Bochum stellte Marihuana und mehrere Konsumeinheiten Heroin sicher

Daraufhin informierte der Bundespolizist seine Kollegen, die die beiden Männer im Bochumer Hauptbahnhof in Empfang nahmen. Bei ihrer Durchsuchung wurden Marihuana und mehrere Konsumeinheiten Heroin sichergestellt.

Die Bundespolizei leitete gegen die beiden polizeibekannten Männer aus Bochum Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

