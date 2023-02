Fahrgäste bedroht: Mann im Hauptbahnhof Bochum gefasst

Als die S2 in den Hauptbahnhof Bochum einrollte, wartete die Bundespolizei bereits auf den Tatverdächtigen.

Bochum. Im Hauptbahnhof Bochum wurde ein Mann (35) festgenommen, der zuvor im Zug Fahrgäste beleidigt und bedroht haben soll. Er war alkoholisiert.

Die Bundespolizei hat im Bochumer Hauptbahnhof einen 35-Jährigen festgenommen, der zuvor in einem Zug mehrere Fahrgäste bedroht haben soll.

Am Sonntag (5.) gegen 6 Uhr früh soll der Gelsenkirchener bereits im Essener Hauptbahnhof eine Personengruppe (19 bis 24) belästigt und beleidigt haben, so die Polizei. Nachdem die Fahrgäste Bahnmitarbeiter um Hilfe baten, soll er sie zunächst in Ruhe gelassen haben.

Beschuldigter soll Fahrgäste mit Pfefferspray bedroht haben

In der S2 von Essen nach Bochum – so der Vorwurf – fing der Mann aber erneut an, die jungen Leute zu beleidigen. Einen älteren Reisenden stieß er grob von sich. Als weitere Zeugen den 35-Jährigen zurechtwiesen, holte er ein Pfefferspray hervor und drohte damit.

Beim Halt in Bochum warteten bereits alarmierte Bundespolizisten auf den Mann. Er war alkoholisiert (1,3 Promille) und hatte auch das Pfefferspray bei sich. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung ein.

