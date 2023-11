Reparatur Fahrbahnschäden: Auffahrt der A448 in Bochum-Süd gesperrt

Bochum. Die Anschlussstelle Bochum-Süd auf der A448 wird wegen Reparaturarbeiten gesperrt. Zudem kommt es auch auf der Autobahn zu Einschränkungen.

Die Autobahn Westfalen repariert einen akuten Fahrbahnschaden auf der A448 bei Bochum-Süd. Deswegen ist die Auffahrt der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Essen bis Samstag (11.11.) um 20 Uhr gesperrt.

Nur ein Fahrstreifen steht zur Verfügung

Wegen der Reparaturarbeiten steht dem Verkehr zudem am Freitag (10.11.) von 9 bis 15 Uhr auf der A448 in Höhe Bochum-Süd in Fahrtrichtung Essen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten sind witterungsabhängig, bei schlechtem Wetter werden sie gegebenenfalls verschoben.

