Polizei Fahndung nach Raub in Bochumer U-Bahnstation: Hier die Fotos

Bochum. Foto-Fahndung nach einem Raubdelikt in einer U-Bahnstation: Vier junge Männer werden von der Polizei gesucht. Hier die Bilder.

Mit Fotos aus Überwachungskameras sucht die Polizei nach vier jungen Männern, die versucht haben soll, in einer Bochumer U-Bahnstation einen Mann auszurauben.

Wer kennt diese jungen Tatverdächtigen?, fragt die Polizei. Foto: Polizei Bochum

Auch dieser Mann wird gesucht. Foto: Polizei Bochum

Ihnen wird vorgeworfen, am 28. August 2022 gegen 0.50 Uhr an der Haltestelle Musikforum/Bermudadreieck einen 25-jährigen Detmolder, der sich dort allein befand, aufgefordert zu haben, sein Geld und sein Handy herauszugeben. „Die Tatverdächtigen drohten mit Gewalt und einem Messer beziehungsweise mit Messerstichen, jedoch ohne das Messer zu zeigen“, so die Kripo.

Opfer machte in der U-Bahnstation lautstark auf sich aufmerksam

Hier ein weiterer Tatverdächtiger. Foto: Polizei Bochum

Einer der Täter soll versucht haben, dem Opfer in die Hosentasche zu greifen und sein Portemonnaie herauszuziehen. Der Raub scheiterte aber, weil der 25-Jährige Passanten lautstark auf die Situation aufmerksam machte, so dass die Angreifer flüchteten.

Das Kriminalkommissariat 31 bittet unter 0234 909 8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Hinweise.

