Fahndung: Männer schlagen auf Zugbegleiter in Bochum ein

Im vergangenen November haben zwei Männer einen Zugbegleiter im RE 11 am Bochumer Hauptbahnhof angegriffen.

Bochum. Als zwei Männer in Bochum kein Ticket vorzeigen konnten, griffen sie den Bahnmitarbeiter an. Bundespolizei veröffentlicht Fahndungsfotos.

Mit Bildern aus Überwachungskameras fahndet die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen, die am 26. November 2022 in einem Regionalexpress in Bochum einen Bahnmitarbeiter attackiert haben sollen.

Nach Angaben der Bundespolizei wurden die beiden jungen Männer an diesem Tag gegen 12.30 Uhr im RE 11 Richtung Düsseldorf von dem 40-jährigen Zugbegleiter nach ihren Fahrkarten gefragt. Der Zug sei zu dem Zeitpunkt kurz vor dem Halt im Bochumer Hauptbahnhof gewesen.

Täter ergriffen die Flucht

Die zwei Männer konnten bei der Kontrolle kein gültiges Ticket vorweisen. „Als der Bahnmitarbeiter die Bundespolizei verständigen wollte, wurden diese aggressiv und ergriffen die Flucht“, heißt es in der Mitteilung der Bundespolizei.

Der 40-Jährige habe einen der Täter zunächst aufhalten können, sei dann aber von beiden geschlagen worden. Anschließend flohen sie in unbekannte Richtung.

Bundespolizei fahndet mit Überwachungsaufnahmen

Mit Beschluss ordnete jetzt das Amtsgericht Bochum die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern der bisher unbekannten Tatverdächtigen an. Die Bundespolizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung.

Zum Tatzeitpunkt trug einer der Männer eine schwarze Jacke, einen dunkelblauen Kapuzenpullover, eine graue Jeans, sowie einen beigen Rucksack. Der Andere trug eine schwarze Basecap mit der Aufschrift „Paranoid“, einen grünen Hoodie sowie eine braune Jacke.

Beide Männer sollen 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter 0800/6 888 000 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegen. Die Bilder sind auf der Internetseite der Bundespolizei zu sehen.

