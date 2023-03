Fäulnis und Pilz: Stadt Bochum lässt erkrankte Bäume fällen

Auf der Schattbachstraße in Bochum-Laer wird eine Pappel entfernt, sie ist im Stamm verfault. Die Fahrbahn wurde am Freitag voll gesperrt.

Bochum-Laer. Mehrere große Bäume wurden in dieser Woche in Bochum gefällt. Die Stadt erklärt dies mit Erkrankungen. Straßen wurden gesperrt.

Verkehrsteilnehmer mussten am Freitagmorgen an der Schattbachstraße zwischen Höfestraße und der Straße Am Palmberg den Rückwärtsgang einlegen. Eine Fachfirma war im Auftrag der Stadt damit zugange, eine große Pappel am Straßenrand zu fällen. In beiden Richtungen war die Fahrbahn voll gesperrt.

Auf Nachfrage der WAZ teilte die Stadt mit, dass vor rund zwei Wochen bei einer Baumkontrolle entdeckt worden sei, dass der Baum verfault und nicht mehr standsicher sei. Die Verkehrssicherheit sei gefährdet. Deshalb müsse der Baum entfernt werden.

Eichen an der Querenburger Straße waren vom wulstigen Lackporling befallen

Baumarbeiten wurden in dieser Woche zwei Eichen an der Querenburger Straße beseitigt. Laut Stadt waren sie von einem Pilz befallen (wulstiger Lackporling). Auch am Freitagmorgen fanden dort Baumarbeiten statt, so dass der Verkehr beeinträchtigt war.

