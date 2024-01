Fack Ju Göhte - Das Musical spielt am 19. und 20. Januar im Ruhrcongress.

Im Ruhrcongress Fack Ju Göhte-Musical in Bochum: Ticketpreise & alle Infos

Bochum Zeki Müller und seine 10b kommen nach Bochum. Im Ruhrcongress heißt es am Wochenende „heult leise, lacht laut“. Was das Publikum vor Ort erwartet

Ein Lehrer, der gar kein Lehrer ist, eine Schulklasse, die von Kollegen längst aufgegeben wurde, und die vergrabene Beute eines Bankraubs: Fack Ju Göhte hat bereits die Kinos im Sturm erobert, seit 2018 sind nun die Theater- und Musical-Bühnen dran.

Musikalisch erwacht die Geschichte rund um Zeki Müller und seine 10b dank Liedern von Simon Triebel und Nico Rebscher zum Leben – sie stecken hinter erfolgreichen Hits von Mark Forster, Sarah Connor oder Adel Tavil.

Fack Ju Göhte – Das Musical im Ruhrcongress

Nachdem das Musical im letzten Jahr Deutschland, Österreich und die Schweiz bereiste, kommt es am kommenden Wochenende nach Bochum. Bochumer haben sogar gleich zwei Möglichkeiten, ihre fiktiven Lieblinge auf der großen Bühne zu erleben.

Am 19. und 20. Januar bespielen die Schauspieler den Ruhrcongress jeweils ab 19:30 Uhr frei nach dem Motto „heult leise, lacht laut“. Tickets sind ab 29 Euro auf fackjumusical.com und eventim.de verfügbar. Übrig gebliebene Eintrittskarten werden an den Veranstaltungstagen selbst zudem an der Abendkasse verkauft.

Darum geht‘s in Fack Ju Göhte – Das Musical

Das Musical fasst mit Witz und musikalischer Untermalung den Stoff auf, den bereits der erste Fack Ju Göhte Film behandelt hat: Zeki Müller kommt nach einem Bankraub frisch aus dem Gefängnis. Als er die verbuddelte Beute seines Überfalls ausgraben will, muss er feststellen, dass darauf seither die Turnhalle der Goethe-Gesamtschule gebaut wurde.

Zeki Müller möchte sich daraufhin um eine Hausmeisterstelle bewerben, um freien Zugang zum Gebäude zu haben und an seine Beute zu kommen. Durch ein Missverständnis stellt ihn die Schulleiterin stattdessen als Lehrer ein – und Müller kämpft fortan um den Respekt der chaotischen Problemklasse 10b.

