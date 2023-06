Extraschicht Bochum: So lief die Nacht der Industriekultur

Bochum. Laser am Bergbaumuseum, Luftakrobatik in der Jahrhunderthalle: Rund 40.000 Besucher traten zur „Extraschicht“ in Bochum an. Es gibt auch Kritik.

Die „Extraschicht“ ist in Bochum zu alter Stärke zurückgekehrt. Rund 40.000 Besucher, so die ersten Schätzungen, streiften am Samstag ent- und gespannt durch die Nacht der Industriekultur. „Immer wieder ein Erlebnis!“, schwärmte Karoline Engelhardt (42), die sich mit ihrem Mann Lars ins Bergbaumuseum aufgemacht hatte. Doch das Ehepaar äußerte auch Kritik: „Vor Corona war das Programm nach unserer Wahrnehmung hochwertiger und vielfältiger.“

Erstmals seit 2016 wurde in Bochum wieder an sechs Schauplätzen gefeiert. Weniger ist mehr: Das war das Credo in der Jahrhunderthalle. „Wir lassen die Halle wirken“, sagte der Chef der Hallengesellschaft BOVG, Andreas Kuchajda. Aus Personal- und Kostengründen wurde der beliebte Biergarten erneut gestrichen. Das komplette Geschehen fand drinnen statt. Und das bei herrlichem Sommerwetter. Der Zustrom war dennoch groß. Rund 10.000 Menschen kamen in die Industriekathedrale, um Akrobatik am Vertikaltuch mit Vanessa Sweekhorst und LED-Jonglage mit Volker Maria Maier zu sehen. Gefragt waren auch die Untertage-Führungen. DJ Patric sorgte samt Saxofonist für die musikalische Untermalung.

Ganz in Weiß: Unter dem Dach der Jahrhunderthalle präsentierte Vanessa Sweekhorst ihre anmutige Luftakrobatik am Vertikaltuch. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

„Extraschicht“ in Bochum: Fiege-Brauhof war gut besucht

Mit 8000 Besuchern rechnete derweil Carla Fiege auf dem Hof ihrer Familienbrauerei. „Schön, seit 2019 erstmals wieder dabei zu sein“, strahlte die Geschäftsführerin. Mit der 3D-Künstlerin Fredda Wouters und Licht-Art von Kystlys war die Kreativ-Abteilung attraktiv besetzt. Die Bochumer DJ-Größen Pearl und Max Behring legten auf. Doch die Hauptrolle spielte: Bier! So waren die vier Brauerei-Führung mit jeweils 45 Teilnehmern frühzeitig ausgebucht.

Der gedeckte Tisch ist ein 3D-Bild: Bei der „Extraschicht“ auf dem Fiege-Brauhof wurden die Besucher exakt postiert. Der Effekt: verblüffend. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Bergbaumuseum: Erst die zweite Laser-Show konnte überzeugen

Fünfstellige Besucherzahlen dürfte auch das Bergbaumuseum erreicht haben. Zwar vermissten manche „Extraschicht“-Stammgäste die stimmungsvollen Live-Bands mit Pop, Rock und Soul unterm Förderturm. Die Steampunker mit hell erleuchteten Luftschiffen über ihren Köpfen, Laterna-Magica-Projektionen und Seifenblasen-Kunst fanden aber regen Anklang. Bei den Turmfahrten gab es bis zu 30 Minuten Wartezeit. Hinter den Erwartungen zurück blieb die erste „Magic Light“-Lasershow um 23 Uhr. „Sehr dürftig“, meinte Bernd Hassberg (46). Die Spät-Show um 1 Uhr immerhin knüpfte an die spektakulären Laser-Inszenierungen früherer Jahre an.

Spektakuläre Bilder zeichnete das 3D-Mapping „Phoenix Ruhr“ auf die Fassade der Zeche Hannover. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Zeche Hannover: 3D-Show malt Bilder auf die Fassade

Die Zeche Hannover mit Comedy, Musik und einer Neuauflage der eindrucksvollen 3D-Mapping-Show, das Eisenbahnmuseum Dahlhausen mit einer Präsentation ihrer historischen Lokomotiven und der Hauptbahnhof mit Pop-Musik in der Bahnhofshalle zählten zu den weiteren Spielorten in Bochum, die vielfach mit Bus und Bahn angesteuert wurden. Die ÖPNV-Nutzung war im Eintrittspreis enthalten.

Die Ruhr Tourismus GmbH als Veranstalter zog am Sonntagmorgen eine erste positive Bilanz. Knapp 200.000 Besuche seien an den insgesamt 44 Spielorten in 22 Städten gezählt worden. Das Revier habe sich von seiner „künstlerischen, musikalischen, historischen, aber auch visionären Seite gezeigt“, so Sprecherin Jimena Salloch.

Tourismus-Chef: „Extraschicht gehört zum Ruhrgebiet“

„Die Extraschicht gehört längst zum Ruhrgebiet dazu. Sie vereint das industriekulturelle Erbe mit Kunst, Kreativität und Unterhaltung“, resümiert Geschäftsführer Axel Biermann und freut sich, dass auch immer mehr jüngere Besucher erreicht würden. Ein Eindruck, der am Samstag in Bochum bestätigt wurde.

Fortsetzung folgt: am 1. Juni 2024.

