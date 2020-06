Exkursion führt in die Bochumer Wohnkolonie Stahlhausen

Bochum-Stahlhausen. Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe bildet die Exkursion am Samstag, 13. Juni, zum Wohnungsbau des Bochumer Vereins. Eine Anmeldung ist nötig.

Die Vereinigung der Freunde von Kunst und Kultur im Bergbau e.V. (VFKK) möchte Interessierte zu einer kleinen Exkursion einladen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und Bochum noch besser kennenzulernen. Der Verein ist als Förderverein am Deutschen Bergbau-Museum Bochum angesiedelt.

Auftakt der Veranstaltungsreihe

Auftakt der Veranstaltungsreihe ist die Exkursion mit Marco Rudzinski am Samstag, 13. Juni, ab 14.30 Uhr; Thema: „Bergarbeiterwohnungsbau des Bochumer Vereins“. Die Wohnregion rund um die Baarestraße, im Bochumer Westen gelegen, steht seit 2011 unter Denkmalschutz. In den 1860er Jahren wurde dort, unweit der Gussstahlfabrik des Bochumer Vereins, die Kolonie Stahlhausen gebaut. Bei einem Spaziergang wird die Siedlung und ihre Geschichte vorgestellt. Die einzelnen Stadien des regionalen Werkswohnungsbaus sowie deren Entwicklung bis in die Gegenwart lassen sich vor Ort besonders gut erkennen. Verschiedene Bautypen von Häusern, dazugehörige Einrichtungen und städtebauliche Bezüge werden dabei in den Blick genommen.

Anmeldung nötig

Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung unter info@vfkk.de oder telefonisch unter 0234/ 5877-113. Informationen zur Teilnehmerzahl erhält man bei der Anmeldung, es herrscht Maskenpflicht. Treffpunkt: Feuer- und Rettungswache II, Bessemerstr. 26 an der „Baare“-Gedenktafel. Unter vfkk.de/veranstaltungen gibt es weitere Informationen, auch zu dieser neuen Veranstaltungsreihe „ANgeSCHNITTen“.