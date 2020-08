Verbrechen Exhibitionist belästigt Frau an Bushaltestelle in Bochum

Bochum. Die Bochumer Polizei sucht einen unbekannten Mann, der an einer Bushaltestelle vor einer 26-Jährigen onanierte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine 26-jährige Dortmunderin wurde an einer Haltestelle in Bochum-Langendreer Opfer eines Sexualdeliktes. Am Dienstag, 4. August, gegen 15.45 Uhr, wartete die Frau im Bereich der Straße Im Uhlenwinkel an einer Bushaltestelle. Wie die Polizei mitteilt, näherte sich der Frau ein unbekannter Krimineller und begann zu onanieren.

Die junge Frau trat erschreckt zur Seite, woraufhin der Unbekannte kurz stehen blieb, sich dann aber zügig von der Haltestelle entfernte, heißt es in einer Pressemitteilung. Beschrieben wurde der Mann nach Polizeiangaben wie folgt: 60 Jahre alt, 80 kg schwer und graue Haare. Bekleidet war er mit einer schwarze Kappe, einem Mund-Nasen-Schutz sowie einem schwarzen T-Shirt und Hose. Darüber hinaus führte er eine schwarze Tasche bei sich.

Die Polizei Bochum bittet um Zeugenhinweise

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 / 909 4105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

