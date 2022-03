Ein Mann soll auf einem Spielplatz in Bochum am Dienstag sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. (Symbolbild)

Polizei Exhibitionist auf Spielplatz in Bochum: Polizei sucht Zeugen

Bochum. Ein Mann soll auf einem Spielplatz in Bochum am Dienstag sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Die Kriminalpolizei Bochum sucht Hinweise auf einen tatverdächtigen Mann, der sich in Bochum-Riemke exhibitionistisch verhalten haben soll. Das Ganze ist demnach am Dienstag, 1. März, zwischen 15 und 15.20 Uhr auf einem Spielplatz an der Beisingerstraße passiert.

Mann soll auf Spielplatz sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben

Nach derzeitigem Stand der Polizei hat der Unbekannte auf einer Tischtennisplatte eines Spielplatzes sitzend, sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen. Nachdem der Mann von Zeugen darauf angesprochen wurde, flüchtete er in unbekannte Richtung.

Beschrieben wurde der Mann zwischen 25 und 35 Jahre alt, mit schlanker Statur und sehr kurzen Haaren (oder einer Glatze). Er soll einen leichten Bart und auffällig dunkle Augenbrauen haben und sei auffallend blass. Zur Tatzeit trug er einen schwarzen Kapuzenpullover und eine dunkle Jogginghose. Zudem hatte er einen Rucksack und eine Getränkedose bei sich.

Kriminalpolizei Bochum bittet um Hinweise

Das Kriminalkommissariat 12 bittet unter der Rufnummer 0234 909-41 20 oder -44 41 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

