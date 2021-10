Exhibitionist am S-Bahnhof Langendreer: Polizei sucht Mann

Die Polizei sucht einen Mann, der sich in Bochum am S-Bahnhof Langendreer sexuell befriedigt haben soll.

Bochum. Die Polizei Bochum sucht nach einem Mann, der sich am S-Bahnhof Langendreer sexuell befriedigt haben soll. Eine Frau hatte die Polizei gerufen.

Die Polizei Bochum sucht einen Mann, der sich am Sonntagvormittag am S-Bahnhof Langendreer an der Ümminger Straße sexuell befriedigt haben soll. Eine Zeugin hatte die Polizei gerufen, nachdem sie die sexuellen Handlungen gegen 8 Uhr beobachtet hatte.

Der Mann soll zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und zwischen 35 und 40 Jahre alt sein. Er trug dunkle Kleidung und eine schwarze, enge Wollmütze. Der Unbekannte entfernte sich nach Zeugenaussagen in Richtung des Ausgangs zur Ümminger Straße.

Hinweise: Tel. 0234/909 41 05 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -44 41).

