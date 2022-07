Exhibitionismus im Auto: Kripo Bochum sucht Mann

Das Kriminalkommissariat 12 in Bochum ermittel in dem Fall.

Bochum. Wegen exhibitionistischer Handlungen sucht die Kripo Bochum einen Mann. Der Vorfall ereignete sich in einem Auto in Hamme.

Die Bochumer Kripo sucht Hinweise auf einen Mann wegen exhibitionistischer Handlungen im Stadtteil Hamme.

Laut Zeugenangaben hat ein Unbekannter in der Nacht zu Donnerstag gegen 0.05 Uhr in einem hellblauen Pkw im Bereich der Feldsieper Straße bei offener Tür sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Danach fuhr er mit dem Wagen davon.

So wird der gesuchte Mann von der Polizei Bochum beschrieben

Beschreibung: zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, kräftige Statur, kurze blonde Haare, graues T-Shirt, beigefarbene Hose und Mundschutz.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0234 909 4105 oder 0234 909 4441 (Kriminalwache) entgegen.

